Vuoi essere uno dei 100 fortunati ''recensori'' a ricevere il nuovo Vernee Mars Pro? Ecco come fare

Vuoi essere il primo a mettere le mani sul nuovo Vernee Mars Pro, il flaghship dell'azienda asiatica? Il concorso indetto potrebbe realmente fare al caso tuo perché propone a 100 fortunati che seguiranno passo passo le indicazioni del concorso, di divenire un recensore del nuovo smartphone. Il nuovo Mars Pro sappiamo possedere un design accattivante ma soprattutto una scheda tecnica di primissimo ordine con 6GB di RAM, un processore MediaTek Helio P25 e il nuovo Android 7.0 Nougat.

Al concorso può aderire chiunque dal 26 giugno al 9 luglio seguendo la procedura specifica indicata dal produttore. In pratica si dovrà andare sul sito ufficiale di Vernee o sulla pagina di Facebook e lasciare un like. Successivamente lasciare un commento in questa pagina sulle motivazioni che spingono a voler recensire il nuovo Vernee Mars Pro. Gli organizzatori a questo punto sceglieranno i 100 fortunati utenti e rilasceranno l'elenco sul sito del produttore entro il 31 luglio.

Da non dimenticare anche la presenza sempre fino al 9 luglio della possibilità di ricevere con lo smartphone, per tutti coloro che lo preordineranno, accessori del valore di 40$ completamente in regalo. Per ottenere il coupon basterà immettere il proprio indirizzo mail a questa pagina e condividere il tutto sui propri social network.

Ma quali sono le caratteristiche incredibili di questo nuovo Vernee Mars Pro? Il nuovo smartphone dell'azienda asiatica possiede un display da 5.5 pollici Full HD InCell con cornici laterale estremamente ridotte. A livello tecnico è equipaggiato con un processore MediaTek Helio P25 e da ben 6GB di RAM e 64GB di memoria interna che grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat potranno garantire un ottimo comportamento del device.

Non solo perché il nuovo Mars Pro possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con uno spessore di soli 7.6 millimetri capace comunque di contenere una batteria da 3500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Da non dimenticare il comparto multimediale con una fotocamera posteriore da 13 megapixel ed una anteriore da 5 megapixel e la presenza anche di un sensore nella parte posteriore per lo sblocco con l'impronta digitale.

Per ulteriori informazioni o per acquistare il nuovo Vernee Mars Pro potete andare direttamente a questa pagina.