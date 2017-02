Volete installare una pellicola senza bolle sul vostro smartphone? Basta usare il robot di Kawasaki

Quando si acquista un nuovo smartphone, una delle prime cose che viene spontanea pensare è: come porre una pellicola sul display senza creare nemmeno una bolla? Un vero e proprio incubo per molti utenti che non proprio esperti in queste applicazioni spesso rinunciano a tale attività e si ritrovano magari dopo qualche giorno con i classici graffi sul display. Kawasaki ha pensato allora di risolvere questo annoso problema realizzando un vero e proprio robot che permetterà di applicare ogni tipo di pellicola trasparente sul proprio smartphone o iPhone senza nemmeno una bolla.

Il suo nome è duAro ed è sostanzialmente un braccio meccanico pronto ad installare le pellicole sugli smartphone. L'utente non dovrà fare altro che posizionare il proprio iPhone o smartphone nell'apposito contenitore realizzato ad hoc ed attendere che il robot, proprio come una persona, applichi a regola d'arte la pellicola sul display evitando ogni minima bolla causata dalle particelle di polvere. Niente di più semplice.

Al momento l'azienda non ha esternato gli obiettivi del proprio macchinario ma è chiaro che lo stesso potrebbe essere utilizzato in futuro nei vari negozi di telefonia per offrire un servizio sicuramente gradito a tutti coloro che quotidianamente si trovano nella situazioni di porre una pellicola protettiva sullo smartphone ma che hanno sempre riscontrato problemi nell'operazione. Il nuovo Kawasaki duAro è pronto dunque a fare il suo meglio.