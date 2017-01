Vodafone, una settimana di chiamate gratis a tutti i clienti

Vodafone ha annunciato una nuova interessante promozione attivabile da tutti i clienti "al rientro dalle feste": a partire da oggi fino al prossimo 21 gennaio l'operatore telefonico regala una settimana di chiamate illimitate a tutti i clienti consumer ricaricabile, che potranno essere "spese" verso altri cellulare Vodafone per 7 giorni a partire dall'attivazione. La promozione è attivabile fino al prossimo 21 gennaio attraverso i diversi canali di contatto.

"Grazie a questa iniziativa – parte integrante del programma ‘We CARE’, per consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti, attraverso una serie di azioni concrete negli ambiti della connettività, della trasparenza, del riconoscimento della fedeltà, e della accessibilità del servizio – i clienti Vodafone potranno condividere emozioni senza consumare i minuti del proprio piano tariffario, utilizzando tutta la potenza della Rete 4G Vodafone, la migliore d’Italia, che raggiunge il 97% della popolazione e oltre 6.700 comuni".

Cosa fare per attivare la settimana di chiamate gratis con Vodafone? Le procedure da seguire sono particolarmente semplici: si può fare ad esempio dall'app mobile My Vodafone, attraverso la sezione Chiamate in regalo situata nel menu a destra. Una volta raggiunta la nuova schermata è poi sufficiente premere sul tasto Attivale in rosso. Chi non dispone dell'app e non vuole scaricarla può chiamare gratuitamente il numero 42040. In ogni caso per utilizzare la promozione bisogna attendere l'SMS di conferma da parte dell'operatore.

Vodafone Senza Limiti Per Te, questo il nome dell'iniziativa, si rivolge a tutti i clienti ricaricabile privati con una SIM voce e verrà disattivata automaticamente una volta esauriti i limiti di tempo previsti. Per sponsorizzare la promozione la compagnia ha preparato una campagna pubblicitaria televisiva sulle note della canzone Il regalo più grande di Tiziano Ferro, che verrà diffusa anche sul web e sui social. Realizzata in collaborazione con il Team Red la campagna si chiama "Noi ti regaliamo la voce, tu regala emozioni".