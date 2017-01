Vodafone, TIM, Fastweb e WindTre in sciopero l'1 febbraio

La Assotelecomunicazioni-Asstel fa sapere per mezzo di una nota stampa che le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno dichiarato uno sciopero nazionale nel giorno 1 febbraio 2017 per l'intero turno di lavoro della durata di otto ore per tutto il personale del settore TLC. La causa principale che ha portato all'organizzazione dello sciopero è il mancato rinnovo del contratto nazionale che è ancora oggetto di dibattito fra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le organizzazioni sindacali e la Assotelecomunicazioni-Asstel.

Allo sciopero nazionale aderiranno numerose società e Telco italiane, fra cui: Almaviva, BT Italia, Fastweb, Sky Italia Network, TIM, Tiscali Italia, Vodafone Italia e WindTre. Cosa dobbiamo aspettarci? Salvo imprevisti il funzionamento essenziale delle reti non dovrebbe subire ripercussioni, tuttavia potrebbe ritardare l'erogazione di alcuni servizi. Garantiti invece "i servizi minimi di rete, di supporto al cliente (customer care) e di assistenza tecnica", che dovrebbero essere proposti dalle varie compagnie normalmente, senza alcuna interruzione o restrizione.

Lo sciopero si protrarrà per tutta la giornata lavorativa dell'1 febbraio del 2017 e avrà pertanto una durata di 8 ore dal suo inizio. L'obiettivo è quello di tutelare i lavoratori del settore TLC in Italia, i cui posti di lavoro potrebbero essere messi in discussione per via del mancato rinnovo del contratto nazionale.

Di seguito riportiamo il comunicato per intero inviato dalla Assotelecomunicazioni-Asstel:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI – SCIOPERO PERSONALE DEL SETTORE TLC

Assotelecomunicazioni-Asstel, in nome e per conto delle aziende associate sotto riportate (*) comunica agli utenti che le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno dichiarato lo sciopero del giorno 1 febbraio 2017 per l’intero turno di lavoro (otto ore) per tutto il personale del settore TLC.

Tale iniziativa potrà essere causa di alcuni ritardi nell’erogazione dei servizi di cui le aziende si scusano fin da ora; restano tuttavia garantiti, ai sensi delle vigenti disposizioni di regolamentazione dello sciopero, i servizi minimi di rete, di supporto al cliente (customer care) e di assistenza tecnica.

La presente comunicazione viene effettuata, ad assolvimento degli obblighi di informazione ivi previsti, ai sensi e agli effetti dell’art 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e dell’art. 11 della delibera 07/643 del 15 novembre 2007 con la quale la Commissione di Garanzia dell’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ha definito la “Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure nel settore delle Telecomunicazioni”.

(*) Almaviva Contact S.p.A., BT Italia S.p.A. e sue controllate, Fastweb S.p.A., Sky Italia Network Service S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e le controllate e consociate in Italia, WindTre S.p.A.