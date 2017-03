Vodafone: in regalo 4GB di traffico dati per tutti per l'8 marzo

Vodafone ha deciso di festeggiare tutte le donne regalando a tutti i clienti Vodafone per una giornata fino a 4GB di traffico dati usufruibile direttamente dal proprio smartphone o tablet. L'iniziativa chiaramente è riservata solo ai clienti, privati, professionisti o aziende, in possesso di una SIM Vodafone. In questo caso dalla mezzanotte del 7 marzo e per le successive 24 ore potranno navigare, guardare video o ascoltare musica in streaming gratuitamente per almeno 4GB.

L'iniziativa di Vodafone per la Festa della Donna fa parte del programma "WeCARE" che da tempo l'azienda rossa perseguita per aumentare la fiducia con i propri clienti e per instaurarne di nuovi. In questo caso la promozione si attiverà in modo automatico e tutti gli utenti in possesso di una SIM Vodafone potranno usufruire di 4GB di dati sulla rete 4G e 4G Plus sull'intero territorio nazionale. La promozioni si annullerà in modo automatico al termine delle 24 ore oppure una volta superati i 4GB di traffico i clienti potranno continuare a navigare con la propria offerta chiaramente se presente.

Non è tutto perché con la Festa della Donna, Vodafone, ha deciso di pubblicizzare una nuova iniziativa che vede come protagonista Patrick Dempsey, il famoso attore di Grey's Anatomy da poco testimonial dell'operatore. Tutte le clienti consumer, infatti, potranno partecipare gratuitamente al concorso che prevede di trascorrere una giornata sul set di uno degli spot di Vodafone e addirittura pranzare con l'attore americano. Tutti potranno partecipare a partire da oggi e fino all'8 Marzo iscrivendosi direttamente sul sito ufficiale Vodafone o nella sezione 8 Marzo dell'app My Vodafone. Il 22 aprile saranno estratte le 10 fortunate vincitrici che potranno così partecipare alle riprese degli spot Vodafone dal vivo.