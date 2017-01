Vodafone Bot, l'operatore usa l'IA per rispondere ai dubbi dei clienti

Vodafone ha lanciato ufficialmente Vodafone Bot, un sistema di intelligenza artificiale che garantisce ai clienti in difficoltà risposte in tempo reale. Non risponderà naturalmente ai problemi più complessi e difficili da risolvere, ma aiuterà gli utenti a districarsi fra le offerte dell'operatore telefonico, fra le procedure da seguire per ottenere determinate informazioni e, qualora venisse richiesto qualcosa di specifico, delegherà l'incarico ad un operatore in carne ed ossa.

L'intelligenza artificiale è lo strumento digitale più evoluto con il quale Vodafone offre assistenza ai propri utenti, fra cui segnaliamo l'app My Vodafone o l'intera area fai da te del sito web con cui l'operatore telefonico riesce ad offrire assistenza ai propri clienti 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana. Vodafone Bot è disponibile sulla pagina Facebook Vodafone.it, sia in modalità desktop che attraverso la chat privata, o tramite l'applicazione Facebook Messenger.

Vodafone sfrutta una funzionalità presente su Facebook dallo scorso anno, con i bot che hanno invaso la piattaforma del social network di Zuckerberg al fine di migliorare (non sempre riuscendoci, ad essere onesti) i contatti fra società e clienti, e di perfezionare diversi tipi di operazioni. Attraverso la funzionalità l'utente può richiedere servizi in tempo reale, come conoscere il meteo, acquistare fiori, prenotare tavoli al ristorante, e Vodafone ha scelto di offrire assistenza in tempo reale.

Vodafone Bot analizza e interpreta le frasi e le domande dei clienti grazie a un motore semantico in grado di riconoscere le diverse sfumature linguistiche e di suggerire la risposta più corretta. L'utente può richiedere "informazioni sulla propria offerta, la procedura per recuperare il codice PUK del proprio telefono", e può rispondere "ad altre domande semplici collegando poi il cliente direttamente con l'operatore in caso di domande più complesse", dichiara Vodafone.

Ad oggi la stragrande maggioranza delle interazioni totali con Vodafone (circa il 90% stando ai dati rilasciati dalla compagnia) avviene attraverso il digitale, in particolare attraverso le app ed il sito web mobile, con i canali social e l'app MyVodafone che contano, rispettivamente, circa 840 mila interazioni mensili e oltre 50 milioni di visite al mese.