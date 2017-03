Vodafone aumenta i costi del roaming internazionale. Ecco quanto si spenderà viaggiando nel mondo

Ancora una volta in arrivo cambiamenti e rimodulazioni per il roaming internazionale. Se da una parte quello europeo è stato ufficialmente azzerato, per tutti coloro che avranno la necessità di viaggiare nel resto del mondo, come ad esempio negli USA, gli operatori saranno pronti a far pagare un surplus non indifferente. Le prime notizie di cambiamento arrivano da Vodafone che ha già stabilito le nuove tariffe per l'estero per i clienti aziendali in arrivo dal prossimo 23 aprile 2017.

Tutti i clienti con ricaricabili o anche con abbonamento che si recheranno al di fuori dell'Europa potranno attivare nuove promozioni che permetteranno agli stessi di navigare, parlare o messaggiare anche dal resto del mondo. I nuovi piani riguarderanno la classica Smart Passport USA, per tutti coloro che dovranno viaggiare in territorio americano, oppure la Smart Passport per il resto del mondo che propone la bellezza di 6 pacchetti in base al quantitativo di minuti, SMS o MB necessari e soprattutto al paese in cui si viaggerà.

Smart Passport USA : 200 minuti, 100 SMS e 300 MB al costo di 15€ al giorno ;

: 200 minuti, 100 SMS e 300 MB al costo di ; Smart Passport XXL : 200 minuti, 200 SMS e 200 MB al costo di 35€ al giorno ;

: 200 minuti, 200 SMS e 200 MB al costo di ; Smart Passport XL : 100 minuti, 50 SMS e 100 MB al costo di 35€ al giorno ;

: 100 minuti, 50 SMS e 100 MB al costo di ; Smart Passport L : 100 minuti, 100 SMS e 50 MB al costo di 35€ al giorno ;

: 100 minuti, 100 SMS e 50 MB al costo di ; Smart Passport M : 30 minuti, 30 SMS e 30 MB al costo di 35€ al giorno ;

: 30 minuti, 30 SMS e 30 MB al costo di ; Smart Passport S : 10 minuti, 10 SMS e 10 MB al costo di 35€ al giorno ;

: 10 minuti, 10 SMS e 10 MB al costo di ; Smart Passport XS: 10 minuti, 10 SMS e 0 MB al costo di 35€ al giorno.

In questo caso le promozioni chiaramente si attiveranno solo se utilizzate, quindi nel momento in cui si riceverà o si effettuerà una chiamata, o se si invierà o riceverà un SMS ed infine se si attiverà la connessione dati in roaming. Se il pacchetto pagato terminerà, l'utente potrà richiedere nuovamente la tariffa giornaliera per un massimo di 4 richieste.

Prezzi che sembrano essere decisamente alti rispetto a quelli che Vodafone aveva fissato in precedenza. Effettivamente la Smart Passport USA era stata collegata con quella Europea e dunque il suo costo era di 3€ al giorno con 60 minuti, 60 SMS e 200MB di traffico dati. Stessa cosa per il resto del mondo visto che le tariffe prevedevano un costo di 6€ contro i 35€ che si dovranno pagare dalla fine di aprile.