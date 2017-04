Versioni di Android, ancora Lollipop la più diffusa, in lenta crescita Nougat

Come ogni mese anche all'inizio di questo aprile Google ha rilasciato i dati relativi alla diffusione delle diverse versioni della propria piattaforma mobile Android. Come sempre i numeri dichiarati confermano uno dei problemi più evidenti tra quelli che affliggono il sistema opertivo mobile di Big G. Parliamo ovviamente della frammentazione e del fatto che i produttori abbandonano i propri prodotti a se stessi senza garanzie di aggiornamento per gli utenti già a pochi mesi dal lancio.

Basti solo pensare che a sei mesi dal lancio, Android Nougat, ovvero l'ultima versione del sistema operativo del robottino verde, conta per meno del 5% del numero dei dispositivi Android attivi. E, dato ancora più allarmante è il fatto che a farla da padrona sia ancora l'ormai obsoleto Lollipop, ovvero la versione 5.x del sistema operativo, che ha all'attivo il 32% del mercato. Di pochissimo inferiore la quota di Marshmallow, 31.2%.

Stupisce poi trovare in graduatoria con una percentuale ancora importante versioni ben più vecchie. Parliamo di KitKat, con il 20% e Jelly Bean, che conta ancora per quasi il 10% dei dispositivi attivi. Ormai in uscita, invece, Ice Cream Sandwich e Gingerbread, con una quota inferiore all'1%.

Ovviamente la percentuale di Nougat è in continua crescita, ma si tratta purtroppo di una crescita sensibilmente più lenta di quanto ci si possa aspettare. Siamo a soli 2 punti percentuali nell'ultimo mese. Sicuramente non un bel segno con Android O alle porte.