Vernee Thor Plus, lo smartphone da 6.200 mAh gratis per un fortunato utente: come partecipare

Vernee sta per lanciare uno smartphone molto interessante per chi ha bisogno di utilizzare spesso il proprio smartphone lontano dalle prese di corrente. Vernee Thor Plus ha una batteria da ben 6.200 mAh e, nonostante ciò, "sembra" spesso 7,9 millimetri e pesa 189 grammi. Questo grazie al design interno con PCB a doppio strato per la scheda madre e al display AMOLED, caratteristiche che hanno consentito di risparmiare qualche prezioso grammo sulla bilancia.

La batteria integrata utilizza la tecnologia di ricarica rapida Pumpexpress 2.0 che consente, grazie all'alimentatore offerto in dotazione da 9V / 2A (18W), di essere ricaricata completamente in soli 90 minuti. Il miglioramento dell'autonomia operativa non può essere stabilito solo da un'unità più grande, ma anche da ottimizzazioni nel circuito di alimentazione interno del dispositivo. Vernee Thor Plus utilizza infatti un sistema VOS ottimizzato per batterie di grosse dimensioni in modo da gestire il consumo energetico nella maniera più profonda possibile.

Il sistema utilizzato dai tecnici Vernee non solo ottimizza il consumo in stand-by, ma assicura la massima efficienza anche nel processo di ricarica. Utilizzando inoltre una modalità "endurance" estremamente ottimizzata lo smartphone può raggiungere anche la settimana di autonomia su una singola carica. Si attiva semplicemente premendo il tasto E disposto lungo uno dei lati dello smartphone: così facendo il display diventa in bianco e nero e possono essere utilizzate solamente 6 app predefinite. Tutte le altre verranno inibite dal sistema operativo.

Si tratta di una modalità di risparmio energetico estrema che, abbinata alla grossa batteria, consente di avere autonomie quasi anacronistiche (seppur con notevoli compromessi nell'esperienza d'uso). Vernee Thor Plus utilizza un processore MediaTek MTK6753 octa-core da 1,3 GHz con 3 GB di RAM e 32 GB di storage integrato espandibile. Le fotocamere sono da 13 e 8 MP, rispettivamente per il modulo posteriore e quello frontale, ed è installato Android 7.0 Nougat già al lancio. Il display AMOLED da 5,5 pollici supporta la risoluzione nativa HD.

Lo smartphone è già disponibile in prevendita su GearBest al prezzo promozionale di soli 110,02 Euro fino ad esaurimento scorte. Terminate le unità in offerta (20 al giorno per ogni negozio online) il costo aumenterà a poco più di 125 Euro fino al giorno del lancio ufficiale, il 27 agosto. Dal 28 agosto in poi Vernee Thor Plus verrà venduto al prezzo pieno di circa 145 Euro. La compagnia ha lanciato anche un contest sul sito ufficiale: chi scrive il commento migliore (ad esempio un'opinione) riceverà infatti un'unità dello smartphone in forma del tutto gratuita.