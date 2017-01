Vernee presenterà il primo smartphone con processore MediaTek X30 al MWC 2017

Il prossimo Mobile World Congress 2017 sembra essere più vicino di quanto ci si aspetti. Alla fine del mese di febbraio infatti tutti i produttori di smartphone e non solo si daranno battaglia in quel di Barcellona a suon di nuovi telefoni ultra tecnologici. Se da una parte ci si attende molto da Samsung con il Galaxy S8, da Huawei con il nuovo P10 ma anche da tutti gli altri produttori ecco che anche le più piccole aziende cercano di affacciarsi sul mercato per dare del filo da torcere. Ne è l'esempio Vernee che proprio al MWC 2017 è pronta a presentare un nuovo smartphone con la novità del processore MediaTek X30 dal nuovo processo produttivo a 10nm.

L'immagine teaser parla chiaro sulla presentazione di uno smartphone nuovo proprio durante il Mobile World Congress di Barcellona. L'azienda cinese famosa per gli attuali Vernee Apollo, Apollo Lite e Mars, sarebbe, infatti, pronta ad ufficializzare la seconda generazione del suo più venduto Apollo, un device con specifiche tecniche decisamente interessanti ma soprattutto per la presenza del nuovo processore di MediaTek X30.

Ufficializzato durante il mese di settembre la nuova CPU è stata progettata con processo produttivo a 10nm permettendo quindi di abbattere i consumi di oltre il 50% con prestazioni comunque maggiore del 40% rispetto alle precedenti generazioni. Chiaramente i dieci Core permetteranno di avere prestazioni anche in seno alla fotocamera con registrazioni fino a 4K ma anche rete LTE con categoria 10 per ottime performance anche in questo senso.

In questo caso il nuovo Apollo di seconda generazione dovrebbe possedere un display importante da 5.5 pollici dalla risoluzione Quad HD, quindi accanto al nuovo MediaTek X30 dovrebbero esserci 6 o addirittura 8GB di RAM, uno storage interno da 64 o 128GB. Per il resto poche le notizie anche se sembra palese la presenza di Android 7.0 Nougat ed un prezzo decisamente aggressivo tipico dell'azienda cinese.