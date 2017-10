Vernee Mix 2: smartphone senza cornici in pre-vendita a soli 159,19 euro

Vernee Mix 2 è uno smartphone da 6" a risoluzione 2160x1080 pixel con processore MTK Helio P25. Ha un hardware di fascia media con soluzioni di design tipiche dei top di gamma ed è attualmente in pre-vendita su GearBest ad un prezzo di soli 159,19 euro. La promozione è limitata solamente alle prime 3000 unità vendute, con la pre-vendita che avrà fine il 27 ottobre e le spedizioni che saranno effettuate dopo il 29 ottobre. Compralo qui in blu!

Vernee Mix 2 è un dispositivo con design bezel-less su tre lati e display con aspect-ratio di 18:9. Sul fronte dei materiali utilizza vetro sia davanti che dietro, ha due fotocamere posteriori, una CPU octa-core supportata da 4 GB di RAM e un display da 6" Full HD+ con angoli arrotondati. Secondo la compagnia il rapporto schermo-cornici è del 93,07%, valore che consente di avere un display da 6" all'interno dello spazio normalmente occupato da un dispositivo con display da 5,5".

Dietro abbiamo due fotocamere prodotte da Sony: la principale utilizza un sensore Sony IMX258 da 13 MP con obiettivo f/2.0 stabilizzato otticamente (OIS) abbinato ad un teleobiettivo con sensore dedicato. Grazie a questa soluzione viene promessa una modalità "Ritratto" con sfondo sfocato affidabile, il tutto abbinato ad un processore, l'Helio P25, che garantisce buone performance e un consumo energetico ridotto, e ad una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida 9V/2A.

Il SO preinstallato su Vernee Mix 2 è Android 7.0 Nougat con personalizzazione proprietaria VOS che porta nuove funzioni insieme ad un'esperienza d'uso non troppo pasticciata con aggiunte dalla dubbia utilità. Lo smartphone può essere preordinato già da oggi a 159,19 euro su GearBest. I più fortunati possono ottenerlo anche a 99,99 dollari grazie all'iniziativa social organizzata da Vernee: potete trovare maggiori informazioni su come partecipare sul sito ufficiale.