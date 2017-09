Vernee Mix 2, estetica confermata. Senza cornici e display da 6 pollici a 99 dollari

Vernee Mix 2 riprende il nome dal Mi Mix 2 di Xiaomi, ma non solo quello. Si tratta di uno smartphone bezel-less, quindi con una piccola cornice sul lato inferiore e poi libero sui tre lati restanti. Nelle ultime ore c'è stato un particolare fermento su questo dispositivo, con l'apparizione dei primi render che lo ritraggono sia frontalmente che posteriormente. Il rilascio di queste informazioni fa pertanto dedurre un annuncio ufficiale imminente per il nuovo "tri-bezel-less".

Stando alle informazioni non ancora ufficializzate il dispositivo dovrebbe avere un display da 6 pollici a risoluzione Full HD+ con aspect-ratio di 18:9. Il design sarà il tipico con doppio vetro a sandwich: due lastre di vetro saranno mantenute in sede da un frame intermedio, mentre il modulo per la fotocamera posteriore utilizzerà due sensori e due obiettivi per garantire effetti avanzati in post-produzione. Una soluzione che abbiamo ormai visto su molti modelli.

Utilizzando il particolare aspect-ratio per il display, Vernee Mix 2 riesce ad integrare un display da 6 pollici nelle dimensioni di uno smartphone tradizionale da 5,5 pollici. La fotocamera frontale viene posta lungo il frame inferiore, mentre il sensore d'impronte viene necessariamente posizionato nella parte centrale della scocca posteriore. L'effetto visivo è certamente d'impatto, anche se bisognerà vedere quanto i render corrispondano al reale smartphone una volta annunciato.

La finitura posteriore è trattata a specchio, e sarà capace di riflettere l'ambiente circostante grazie anche all'uso del vetro come materiale. Al momento non conosciamo informazioni riguardo le specifiche tecniche delle due fotocamere, ma è chiaro che con il doppio modulo Vernee voglia dare la possibilità al cliente finale di sbizzarrirsi con effetti di post-produzione evoluti altrimenti impossibili con una fotocamera a singolo modulo. Il tutto ad un prezzo sicuramente interessante.

Vernee Mix 2 viene già promosso sul sito ufficiale con una campagna di lancio che lo posiziona ad un prezzo promozionale di soli 99,99 dollari. Maggiori dettagli sulla campagna sono disponibili sul sito ufficiale Vernee.