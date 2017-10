Vernee MIX 2: ecco cinque buoni motivi per cui vale la pena acquistarlo

Vernee MIX 2 è il nuovo smartphone dall'aspetto decisamente al passo con i tempi che l'azienda cinese ha presentato poche settimane fa e che si caratterizza, come va di moda ora, per un display completamente borderless e capace dunque di ampliare la superficie di utilizzo per gli utenti mantenendo però un corpo meno importante dimensionalmente parlando. Bello nel desing ma anche interessante a livello di specifiche tecniche. Quali sono però le caratteristiche che fanno del Vernee MIX 2 uno smartphone da non lasciarsi sfuggire?

Il Vernee MIX 2 innanzitutto possiede uno schermo da 6.0" Full HD+ ossia con risoluzione di 2160x1080 pixel caratterizzato soprattutto da un form factor 18: 9 che dunque permette di ottenere una maggiore superficie di visualizzazione mantenendo però un ergonomia al top. Gli utenti potranno giocare o visionare contenuti multimediali con una più ampia superficie ma con un telefono davvero poco ingombrante grazie al corpo da 5.5 pollici.

Design premium con una back cover in vetro a specchio e soprattutto un corpo coperto per oltre l'80% di vetro, mantenendo comunque un'ottima resistenza. Vernee MIX 2 dà una sensazione di resistenza decisamente alta e seppure in vetro risulta comunque resistente. Bella la versione in blu che in qualche modo differisce da quella classica in nero con un effetto visivo più sorprendente.

Il nuovo Vernee MIX 2 è dotato di una fotocamere posteriore con doppio sensore Sony da 13MP+5MP. E' il primo modello Vernee ad essere equipaggiato da tali sensori ma la qualità degli scatti sembrano rendere merito al buon lavoro dell'azienda che ha deciso di dotare il comparto fotografico anche di apertura f/2.0 e OIS.

Vernee MIX 2 è dotato di un processore Octa-Core Helio P25 e di 4 GB di RAM a cui si aggiungono anche 64 GB di memoria interna che dunque permetteranno di usare lo smartphone senza alcun problema e soprattutto l'utente potrà archiviare ogni sorta di contenuto multimediale senza premura di terminare lo spazio.

A livello di batteria il nuovo Vernee MIX 2 dispone di una 4200mAh che a detta dell'azienda sarà capace di mantenere sveglio il device per molte ore continuative. Oltretutto nessun problema con la ricarica visto che il telefono è provvisto della ricarica rapida.

