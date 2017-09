Vernee M5: lo smartphone dalle dimensioni ridotte ma con elevate prestazioni

Gli smartphone di ultima generazione stanno divenendo sempre più grandi in quanto a dimensioni anche se "l'ingrandimento" spesso non va di pari passo con le prestazioni. Dunque non sempre un telefono dalle dimensioni importanti ottiene un ottimale funzionamento sotto stress. L'esempio ci giunge da Vernee che con il suo nuovo Vernee M5 ha permesso di mantenere dimensioni ridotte con un ottimo design ma soprattutto ha spinto molto sulle prestazioni rendendolo un terminale decisamente performante. In questo caso parliamo di uno smartphone dotato di CPU Octa-Core a 64 bit ad alte prestazioni, con ben 4 GB di RAM ed uno storage interno da 64 GB con tanto di espansione della memoria fino a 128 GB tramite MicroSD.

Dal video è possibile osservare come il nuovo Vernee M5 riesca a far muovere "Arena of Valor", uno dei giochi più popolari al momento ma anche tra i più energivori, senza alcun problema di lag o rallentamenti. Anche le animazioni decisamente elevate del gioco vengono esposte in modo fluido e senza alcuna problematica. Sembra non esserci alcuna differenza con gli smartphone di fascia alta. Questo chiaramente grazie alle specifiche importanti e soprattutto alla perfetta ottimizzazione del Vernee M5.

A livello tecnico il Vernee M5 utilizza un processore MTK 6750 con prestazioni elevate a 64 bit Octa-Core ed una frequenza di picco fino a 1,5 GHz. In parolone questo consente agli utenti di usare il nuovo M5 senza alcun timore visto che lo smartphone mantiene sempre un funzionamento efficiente ma allo stesso tempo controlla in modo eccellente il consumo energetico e mantiene lontano il device dal calore.

Del nuovo device esistono due opzioni di RAM per uno storage interno di 64GB e che risultano essere pari a 4 GB. in questo caso Google ha annunciato una RAM da 4GB è più che sufficiente per utilizzare uno smartphone con il nuovo sistema Android 7.0. Oltretutto grazie ad una ottimizzazione fatta come si deve le prestazioni e l'esperienza di utilizzo non potranno che migliorare. Il Vernee M5 utilizza proprio 4 GB di RAM, ma può competere con altri smartphone in possesso di 6 GB di RAM. Oltretutto la nuova interfaccia VOS 1.0, basata su Android 7.0, ha aggiunto molte funzionalità ottimizzando soprattutto molti dettagli. Ecco che se anche si utilizzano più applicazioni contemporaneamente, il telefono riesce comunque a rimanere sempre veloce e fluido.

Oltre alle prestazioni il nuovo Vernee M5 è adatto a chi cerca anche ottime autonomie ed in questo caso grazie ad una batteria da 3300mAh che riesce a mantenere attivo per molte ore il piccolo M5. In combinazione con le modalità anche di risparmio energetico VOS 1.0 e la CPU Octa-Core, lo smartphone permette riproduzioni video per 13 ore e standby per 240 ore.

Il nuovo Vernee M5 è ora stato messo a sconto a soli 100.54€ ma solo fino a questa domenica. Affrettatevi se volete avere la possibilità di acquistarlo al prezzo più basso di sempre direttamente a questa pagina.