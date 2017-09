Vernee M5: il nuovo smartphone dall'aspetto grazioso e dalle prestazioni importanti è in vendita

Il nuovo Vernee M5, acquistabile direttamente a questa pagina, è un device decisamente interessante sia per quanto concerne il suo aspetto estetico sia per quello che riguarda le specifiche tecniche. In questo caso la congiunzione delle due cose ha permesso all'azienda di ottenere un modello con display di piccole dimensioni ben realizzato con una qualità costruttiva elevata. Molti sono i giovani che lo hanno amato sin dai suoi primi minuti e di certo non sarà facile riuscire a resistere una volta scoperto il prezzo di vendita del device.

Innanzitutto il nuovo Vernee M5 ha uno stile tutto suo, giovane ed estremamente moderno con una doppia versione per quanto concerne la colorazione della scocca che può essere scelta tra il nero e il blu.

Per soddisfare gli amanti del telefono dalle piccole dimensioni, il nuovo Vernee M5 utilizza una ragionevole dimensione dello schermo da 5.2 pollici con matrice IPS che va un po' in controtendenza agli altri competitor ma che sembra però amata dagli utenti. Questa dimensione permetterà agli utenti di utilizzare comodamente lo smartphone con una sola mano fornendo però la superficie utile per visionare contenuti multimediali senza problematiche. Il nuovo Vernee M5 è spesso solo 6,9 mm e questo permette non solo di aggiungere un livello di comfort nel momento in cui lo si tiene in mano, ma lo rendono senza dubbio bello da vedere ed elegante. Facile da mettere in tasca e altrettanto comodo da trasportare.

Il design frontale e posteriore risulta rifinito con un aspetto 2.5D e la lavorazione di sabbiatura rende sicuramente di fascia più alta lo smartphone rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto. Corpo completamente in metallo capace di rendere il nuovo Vernee M5 molto bello e soprattutto solido con un peso di soli 144 grammi che non appesantiscono l'uso quotidiano.

A livello tecnico il nuovo Vernee M5 è dotato di un processore MediaTek MT6750 Octa-core, con l'aggiunta di 4GB di RAM e sistema VOS 1.0 basato sull'ottimizzato Android 7.0. L'esperienza di utilizzo è per questo molto veloce e senza alcun intoppo o ritardo. Quando vengono utilizzate molte applicazioni o giochi importanti a livello grafico lo smartphone non tende a rallentare o bloccarsi. Per quanto concerne lo spazio interno invece sono presenti versioni con 32GB o 64GB che potranno comunque essere espanse con MicroSD fino a 128GB.

A livello multimediale il nuovo Vernee M5 utilizza una singola fotocamera posteriore da 13 MP mentre all'anteriore è stata posizionata una fotocamera frontale da 8 MP. La fotocamera posteriore supporta la tecnologia di messa a fuoco veloce che può raggiungere addirittura gli 0,3 secondi. Inoltre la fotocamera anteriore possiede una funzione professionale di rilevazione del viso capace di rendere il viso ed in particolare la pelle del soggetto ripreso perfetto in ogni condizione.

Il Vernee M5 ha un riconoscimento rapido delle impronte digitali posizionato sul retro la cui velocità di sblocco è inferiore a 0.1s.

Nel piccolo e leggero corpo dello smartphone l'azienda ha posto poi una batteria da ben 3300mAh che con il nuovo sistema VOS 1.0 e la modalità Endurance permette di ottenere con il Verne M5 ben 240 ore in standby o guardare i video per 13 ore senza dover ricaricare il device.

Sulla base dell'ottimizzato Android 7.0, Vernee ha sviluppato il sistema VOS 1.0 capace di integrarsi completamente ed efficientemente con il sistema di Google. In questo caso la personalizzazione di Verne ha permesso l'aggiunta di molteplici nuove funzioni ed un design interattivo comodo ed utile riuscendo ad abbassare il consumo energetico garantendo un funzionamento preciso.

Da non dimenticare poi anche la presenza del supporto al sistema di navigazione GPS + GLONASS, quindi la tecnologia 4G LTE + VoLTE e Bluetooth 4.0.

Il nuovo Vernee M5 può essere acquistato ad un prezzo decisamente eccezionale di soli 109.47€ direttamente a questa pagina di Gearbest limitato a 500 unità.

Per qualsiasi altra informazione in merito allo smartphone è possibile andare alla pagina ufficiale del produttore dove saranno specificate tutte le caratteristiche necessarie.