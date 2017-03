Vernee Apollo X: 5,5 pollici Full HD, 4GB di RAM e registrazione 4K a 206,79 Euro su TomTop

Continuano gli ottimi prezzi su TomTop e le prevendite gustose su modelli che difficilmente vediamo sui nostri mercati ma che possono assolutamente interessare parecchi utenti disposti a sperimentare con brand poco noti. Vernee Apollo X è un classico "ammazza-giganti" potenziale dal prezzo molto basso ma dalle potenzialità particolarmente elevate. Integra un processore da ben 10-core di produzione MediaTek e può registrare video fino alla risoluzoine 4K. Il costo? In prevendita a 206,79€ per le prossime settimane con le prime spedizioni previste per il 19 aprile.

Passiamo alle specifiche tecniche: Vernee Apollo X utilizza un display LCD IPS con gamut da 95% sullo standard NTSC e 450nit di luminosità. La diagonale è di 5,5 pollici, con una risoluzione massima supportata di 1920x1080 pixel con standard Full HD. A coprire il pannello troviamo una lastra di vetro con bordi arrotondati attraverso la tecnologia 2.5D, di moda in questi ultimi periodi. Cuore di tutte le operazioni eseguite sul dispositivo è il processore MediaTek Helio X20 da 10-core con architettura tri-cluster e frequenza operativa di 2,3 GHz per i due core più potenti.

Il SoC viene coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato che può essere espanso con micro-SD da un massimo di 128 GB. Sul fronte fotografico troviamo un modulo da 13 megapixel posteriore con doppio processore di immagine e un modulo da 5 megapixel sulla parte frontale. Il dispositivo può registrare alla risoluzione 4K Ultra HD e accettare fino ad un massimo di due schede SIM contemporaneamente. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 3.500 mAh che dovrebbe consentire all'utente di raggiungere la piena giornata su singola carica.

Non mancano il sensore di impronte con riconoscimento in circa 0,1 secondi, e una modalità di ricarica rapida per consentire un processo di ricarica più veloce dell'80% rispetto alle tecnologie tradizionali. Lo smartphone è spesso 0,9 centimetri e pesa circa 176 grammi e probabilmente non può essere paragonato ai dispositivi top di gamma dei marchi più celebri. Ma con una spesa di poco superiore alle 200 Euro punta ad offrire un'esperienza d'utilizzo comparabile e, fra le bande 4G LTE supportate, abbiamo anche quella da 800MHz utilizzata nel nostro paese.