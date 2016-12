Vendite di smartphone inferiori alle attese per ASUS, HTC e Acer

Anno non proprio roseo per le divisioni smartphone dei tre big taiwanesi: ASUS, HTC e Acer riporteranno risultati di vendita inferiori a quanto preventivato per l'anno che sta volgendo al termine. Le novità sono state anticipate da DigiTimes, che riporta fonti interne al settore rimaste anonime.

"ASUS ha consegnato 20 milioni di smartphone nel 2016 rispetto al suo obiettivo di 25 milioni a causa delle vendite in Cina, Europa e USA inferiori alle previsioni, e anche del ritardo sulle consegne di alcuni prodotti della famiglia ZenFone 3", avrebbero detto le fonti. Sembra che il produttore non stia riuscendo a rispondere in maniera efficace alle mosse dei concorrenti cinesi nel mercato locale, e non riuscirebbe al tempo stesso a proporre i giusti prezzi nel mercato indiano. La situazione potrebbe non migliorare nel corso del 2017, con "stime non ottimistiche" sull'aumento delle consegne nei mercati d'oltreoceano.

Anno difficile anche per HTC e Acer: i primi hanno consegnato 18 milioni di smartphone nel 2015 e nel corso del 2016 hanno perso la loro leadership a favore di ASUS. Le stime sulle consegne di HTC nell'anno attualmente in corso sono di molto inferiori, pari a circa 10/12 milioni di unità. La compagnia sta attraversando un lungo periodo di difficoltà, con vendite in rapido calo su tutti i mercati principali e non è semplice vedere un'inversione del trend nel futuro di HTC. Neanche in Cina la società riesce a competere con i più agguerriti concorrenti del mercato locale.

Per quanto riguarda Acer, invece, la compagnia dovrebbe aver consegnato circa 5 milioni di smartphone nel corso dell'anno, circa la metà dei volumi stimati dagli esperti del mercato. Anche il 2017, secondo le fonti, dovrebbe essere particolarmente impervio per il terzo produttore taiwanese.