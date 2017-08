Uno sconto per l'acquisto di Galaxy Note 8 ai possessori di Note 7

Con il debutto del nuovo smartphone Note 8, avvenuto nella giornata di ieri e del quale abbiamo parlato in questo nostro articolo, Samsung ha anche annunciato una particolare proposta commerciale per i propri clienti che hanno acquistato lo scorso anno il terminale che ha preceduto la novità di questi giorni. Parliamo ovviamente di Note 7, modello che ha avuto una vita commerciale molto ridotta per via del ben noto problema legato alla batteria interna che in alcuni casi ha preso fuoco.

L'azienda, per far fronte alla situazione venutasi a creare lo scorso anno con Note 7, ha inizialmente annunciato un richiamo dei prodotti e in seguito rimosso completamente dalle vendite lo smartphone. Alcuni utenti hanno scelto di continuare a tenerlo, non restituendolo a Samsung per uno scambio con altro prodotto: per questi, onde evitare l'eventualità che la batteria integrata potesse in qualche modo creare problemi, Samsung ha inviato un update automatico che di fatto ha reso inutilizzabile questo prodotto.



Samsung Galaxy Note 7

Con il debutto di Note 8 Samsung non si è voluta dimenticare degli acquirenti di Note 7 annunciando un particolare sconto, sino a 425 dollari di valore, per coloro che opteranno per il nuovo smartphone restituendo il proprio Note 7. Si tratta di una iniziativa che punta a fornire un particolare supporto a quei clienti che hanno acquistato Note 7 al debutto e scelto di mantenersi fedeli all'acquisto pur con i problemi sorti e le azioni intraprese in seguito da Samsung per limitare i danni.



Samsung Galaxy Note 8

E per l'Italia? Questa iniziativa non è prevista nella nostra nazione in quanto di fatto Note 7 non è mai stato commercializzato ufficialmente in questo mercato. Samsung aveva avviato una operazione di prelancio per Note 7 alla fine del mese di agosto del 2016, con consegna dei primi terminali che è di fatto coincisa con il primo stop alle vendite. Per questo motivo, salvo sporadici casi, non dovrebbero esserci nella nostra nazione possessori di Samsung Note 7 e quindi assume poco senso promuovere una iniziativa commerciale che non ha teoricamente clienti potenzialmente candidabili.