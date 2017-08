Una unità dummy del Galaxy Note 8 ne conferma il design

Il Samsung Galaxy Note 8 verrà presentato nel corso della prossima settimana, ma stanno già cominciando a circolare in Rete delle immagini che ritrarrebbero una unità dummy, ovvero una unità non funzionante che consiste esclusivamente nel guscio esterno del dispositivo.

Il dispositivo, avvistato da BGR su Sina Weibo, sembra confermare quanto mostrato dai rendering fin qui emersi: il Galaxy Note 8 dovrebbe avere un design molto simile a quello del Galaxy S8, pur mostrando alcune peculiarità come gli angoli meno stondati. Rimangono alcune scelte infelici come il lettore di impronte digitali posizionato di fianco alla fotocamera.

Lo schermo da ben 6,3 pollici di tipo Super AMOLED dovrebbe avere un rapporto di forma di 18,5:9 con cornici particolarmente ridotte; all'interno della scocca troverebbe posto un processore Exynos 8895, 6 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 megapixel.

Anche se non è chiaramente visibile dalle fotografie, non dovrebbe mancare lo slot per il classico pennino che è simbolo della serie Note e che ne ha favorito, assieme ad altri elementi, le fortune. Tale slot sembra essere posizionato nell'angolo in basso a destra del dispositivo, ma non è possibile affermarlo con certezza.

L'annuncio ufficiale del Galaxy Note 8 arriverà il 23 agosto, ovvero tra meno di una settimana.