Un Windows Phone con schermo senza bordi era in lavorazione nel 2014

Proprio nel momento in cui Microsoft annuncia la morte ufficiale del progetto Windows Phone (o Windows Mobile), un prototipo di quello che sarebbe dovuto essere il Lumia 435 fa la sua comparsa. Il dispositivo, che sarebbe dovuto essere lanciato nel 2014, era dotato di uno schermo senza bordi.

Se il Lumia 435 è un dispositivo che non ha lasciato molto di sé, il prototipo su cui Microsoft stava lavorando - con nome in codice "Vela" - era differente. Lo smartphone era infatti dotato di uno schermo da 5 pollici senza bordi, eccezion fatta per quello inferiore. A diffondere le immagini è Windows Central, che ne ha acquisito un'unità.

Particolarmente degno di nota è il fatto che il dispositivo avrebbe dovuto avere un prezzo finale inferiore ai 200$. Tre anni fa uno schermo di questo tipo era decisamente inusuale, con anche i top di gamma che non erano ancora arrivati a offrirlo; un prezzo così basso avrebbe forse potuto decretare un minimo di successo per il Lumia 435.

Come anche lo Sharp Aquos Crystal, il Lumia 435 "Vela" era dotato di un consistente bordo inferiore per alloggiarvi la fotocamera anteriore, oltre che per limiti tecnologici.

Con la dismissione ufficiale del progetto Windows Phone e la sua lenta agonia è difficile immaginare un diverso fato per la piattaforma se il "Vela" avesse raggiunto gli scaffali, ma la rivoluzione degli schermi senza bordi che vediamo ora avrebbe potuto forse essere velocizzata. Come BeOS, webOS e altri progetti, anche questo andrà ad aggiungersi al triste novero dei "avrebbe potuto essere".