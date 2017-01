Un 2017 previsto in difficoltà per i produttori di smartphone: a rischio alcuni componenti

La domanda per componenti destinati alla produzione di smartphone sembra destinata a creare problemi di approvvigionamento sul mercato di alcuni dei componenti, stando alle indiscrezioni riportate dal sito Digitimes a questo indirizzo. Samsung e Apple continueranno a restare i due principali produttori di smartphone a livello globale, ma alcune aziende cinesi stanno avanzando con stime di vendita decisamente importanti per l'anno da poco iniziato.

Huawei, Oppo e Vivo sono i 3 produttori che battagliano per le posizioni dalla terza alla quinta tra i principali produttori globali. Per Huawei le stime indicano un numero di smartphone pari a circa 150 milioni atteso nel 2017, contro i 139 milioni del 2016; per Vivo il dato dell'anno in corso si chiuderà presumibilmente oltre quota 100 milioni. I produttori di smartphone cinesi si stanno progressivamente spostando verso la produzione di soluzioni posizionate in segmenti di mercato di fascia più alta rispetto a quelli presidiati al momento: questo può permettere di ottenere dei prezzi medi di vendita più elevati ma pone ovviamente sotto stress l'intera catena della produzione dei componenti più sofisticati.

In particolare i problemi di fornitura di componenti sembrano essere legati alla disponibilità di display, alla luce di alcune dinamiche che si stanno verificando sul mercato. La prima riguarda la crescente domanda di pannelli basati su tecnologia OLED, che sembrerebbe sia stata scelta da Apple per la propria prossima generazione di smartphone della famiglia iPhone. Per questo motivo vari produttori di smartphone cinesi, desiderosi di posizionarsi in un segmento di mercato di fascia più alta, avrebbero iniziato a garantirsi la produzione di display OLED di piccole e medie dimensioni portando ad una presumibile scarsità di pannelli di questo tipo disponibili sul mercato.

Anche la disponibilità di display TFT LCD tenderà a restare problematica nel corso del 2017: in questo caso la dinamica in corso è legata al progressivo spostamento da pannelli con diagonale di 5 pollici verso soluzioni con diagonale da 5,5-5,7 pollici. Ma non saranno i soli display a rendere difficile la vita ai produttori di smartphone: anche i sensori per fotocamere tenderanno ad essere in difficoltà di fornitura, vista la crescente domanda di modelli caratterizzati da risoluzione sempre più elevata adottati anche in schede madri di fascia media e entry level.