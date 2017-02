UMi Z Pro sfida i top di gamma a 253,79 Euro, su TomTop

I produttori cinesi sono sempre più agguerriti e UMi Z Pro è l'ennesima concretizzazione del loro impegno anche sui mercati occidentali. Si tratta di smartphone che possono essere ormai paragonati in tutto e per tutto ai top di gamma più blasonati pur costando una frazione del prezzo. A soli 253,79 Euro su TomTop UMi Z Pro propone un design in metallo unibody, un processore MediaTek Helio X27 da ben 10-core supportato da 4GB di RAM e una batteria da 3.780 mAh, il tutto in uno smartphone che pesa solamente 175g con uno spessore di 8,2 mm.

I numeri di UMi Z Pro sono accostabili a quelli dei dispositivi di fascia alta, così come l'esperienza d'utilizzo. Il display vanta una diagonale da 5,5 pollici e il supporto alla risoluzione Full HD, mentre un'ottima fedeltà cromatica viene garantita dalla tecnologia IGZO utilizzata per la sua produzione. Sul fronte fotografico troviamo due moduli differenti: il principale, situato sulla parte posteriore, utilizza due sensori Sony IMX 258 da 13 megapixel con due obiettivi da sei elementi dedicati e un flash dotato di ben quattro LED. Anche la fotocamera frontale è da 13 megapixel.

Attraverso il doppio modulo posteriore è possibile effettuare foto artistiche con sfondo sfocato, proprio come avviene con una reflex, simulando l'effetto degli obiettivi con ampia apertura del diaframma. Il focus può essere scelto anche a posteriori, simulando un'apertura di un massimo di f/0.8 con un effetto bokeh abbastanza convincente (anche se di certo non professionale). La fotocamera frontale con sensore Samsung dispone di un flash dedicato per garantire una buona qualità anche in presenza di ambienti con condizioni di luce non ottimali.

La batteria integrata da 3.780 mAh dovrebbe consegnare fino a 2 giorni di autonomia e grazie alla tecnologia Quick Charge può essere caricata rapidamente: da 0 al 100% ci vogliono circa 100 minuti, mentre in mezzora si ottiene una carica sufficiente per terminare un'intera giornata. Il connettore integrato nello smartphone è il più moderno USB Type-C, caratteristica che offre al dispositivo una certa longevità in fatto di compatibilità con accessori di terze parti. Non manca naturalmente il sensore di impronte digitali, disposto frontalmente e integrato sul tasto Home.

UMi Z Pro costa attualmente 253,79 Euro su TomTop, con un rapporto qualità-prezzo che consideriamo molto convincente. Le prime spedizioni verranno effettuate a partire dal 31 marzo 2017, con consegne previste in 7-20 giorni con la spedizione gratuita dalla Cina offerta dal portale.