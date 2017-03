UMi Z Pro in sconto pre-sale fino al 25 Marzo: su TomTop a 234,99 Euro

TomTop ha ulteriormente ribassato il prezzo di pre-vendita di UMi Z Pro, uno smartphone che punta a sfidare i top di gamma con un prezzo di listino significativamente più basso. Lo smartphone è l'ennesima concretizzazione dell'impegno della compagnia anche sui mercati occidentali, in cui offrono smartphone che di cheap hanno solamente il prezzo. UMi Z Pro si caratterizza infatti per un design con monoscocca di alluminio, una CPU MediaTek Helio X27 da ben 10-core e 4GB di RAM. Il tutto viene alimentato da una batteria da 3.780 mAh che potrebbe portare a 2 giorni di autonomia.

Numeri che sorprendono soprattutto se consideriamo che, nonostante l'ampia batteria integrata, UMi Z Pro pesa solamente 175 g ed è spesso poco più di 8 millimetri. Le caratteristiche tecniche lo pongono a fianco di dispositivi di fascia alta anche se naturalmente sono presenti dei leggeri compromessi nella qualità dell'esperienza d'uso. Il dispositivo adotta un display con diagonale da 5,5 pollici a risoluzione Full HD e con tecnologia produttiva IGZO. Due i moduli per la fotocamera posteriore, con entrambi un sensore Sony IMX258 da 13 megapixel e obiettivi separati.

La fotocamera posteriore è supportata da un flash a 4 LED e può offrire scatti con sfondo sfocato simile a quello riprodotto dalle reflex con obiettivo ad ampia apertura di diaframma. Il punto di focus può essere scelto sia durante lo scatto che a posteriori fino a spingersi alla simulazione di un'apertura f/0.8 con un effetto bokeh convincente. Sono da attendersi risultati naturalmente con qualche sbavatura, anche se del tutto convincenti per una condivisione sui social senza troppe pretese. Per i selfie, sulla parte frontale, c'è un sensore da 13 megapixel con flash dedicato.

Come scrivevamo poco sopra la batteria da 3.780 mAh dovrebbe riuscire a portarci a sera senza alcun problema e potrebbe riuscire anche a terminare le due giornate piene. Grazie alla tecnologia Quick Charge, inoltre, la batteria può essere ricaricata dallo 0 al 100% in circa 100 minuti, ed in mezzora si ottiene una carica sufficiente per terminare la giornata. La ricarica si porta a compimento attraverso un cavo USB Type-C, elemento che rende lo smartphone pronto per la prova del futuro. C'è infine un sensore di impronte posizionato frontalmente sul tasto Home.

Da oggi fino al prossimo 25 marzo lo smartphone costerà 234,99 Euro in Italia, con spedizione dalla Cina che avverrà il 31 marzo. La consegna è gratuita con tempistiche da 7 a 20 giorni dall'invio dell'ordine, per uno smartphone il cui rapporto qualità-prezzo ci sembra davvero molto convincente.