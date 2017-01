UMi Plus E: processore 8-core, 6GB di RAM e grande batteria ad un prezzo incredibile

Fra i brand cinesi emergenti troviamo UMi, società che si caratterizza per prodotti molto interessanti sia sul versante tecnico che su quello del design. Non da ultimo, gli smartphone del produttore si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Un esempio? Il nuovo UMi Plus E, dispositivo con hardware al top della gamma attualmente in pre-vendita sul portale di e-commerce TomTop: il prezzo è di soli 216,19 euro per il mercato italiano, cifra con la quale è possibile acquistare uno smartphone paragonabile senza problemi ad un top di gamma.

UMi Plus E fa uso di una scocca unibody in metallo e plastica che garantisce al dispositivo un aspetto e una sensazione al tatto tipica di prodotti premium ben più costosi. Gli angoli arrotondati, sia per lo chassis che per la parte frontale in vetro, offrono un'elevata comodità d'uso nonostante l'ampio display integrato: il pannello è un LCD IPS, da 5,5" a risoluzione Full HD, capace di offrire secondo il produttore immagini luminose e con colori vividi. UMi Plus E è decisamente interessante anche sotto la scocca, grazie al processore MediaTek Helio P20 octa-core da 2,3GHz. Ma non solo.

Lo smartphone integra ben 6GB di veloce memoria RAM LPDDR4 che viene abbinata ad uno storage da 64 GB via eMMC 5.1, ulteriormente espandibile con una microSD. A chiudere la dotazione hardware troviamo una GPU Mali-T880 MP2 operante alla frequenza di 900MHz. Come di consueto per gli smartphone cinesi, anche UMi Plus E supporta sino ad un massimo di due SIM, anche se il secondo slot è in comune con la scheda di memoria: quindi o si sceglie di utilizzare il Dual-SIM, oppure l'espansione della memoria. Le due feature non sono disponibili contemporaneamente.

UMi Plus E specifiche tecniche SO Android 6.0 Marshmallow Display 5,5" Full HD (1080p) SoC MediaTek MT6757 Helio P20 8-core RAM 6 GB LPDDR4 Storage 64 GB espandibile Fotocamere 13 MP PDAF - Video 4K

5 MP Extra 4G LTE

Sensore impronte

USB Type-C

Dual-SIM Batteria 4.000 mAh

Molto interessante la presenza di una batteria da ben 4.000 mAh, che dovrebbe comportare un'autonomia operativa notevole e di certo superiore alla singola giornata piena. Sul fronte connettività troviamo supporto alle reti 4G e alla frequenza 800 MHz utilizzata in Italia, Bluetooth 4.1 e Wi-Fi 802.11n in dual-band (2.4 e 5GHz). Non mancano un sensore biometrico decisamente rapido nel riconoscimento dell'impronta (0,3 secondi) e le due fotocamere: quella posteriore è da 13 MP con PDAF e obiettivo a 5 lenti e registrazione 4K, quella frontale da 5 MP.

In definitiva UMi Plus E è uno smartphone interessante proposto ad un prezzo estremamente basso se consideriamo i contenuti tecnici integrati. Un'ottima soluzione per chi intende risparmiare ma non vuole rinunciare all'esperienza d'uso tipica di un top di gamma. Al momento in cui scriviamo è proposto in pre-vendita a 216,19 euro su TomTop, con gli ordinativi che termineranno il 25 gennaio 2017. In quella data verranno effettuate le prime spedizioni, che arriveranno in Italia entro un massimo di 20 giorni lavorativi.