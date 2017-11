Ulefone, tante promozioni per l'11/11, la festa dei single

Non mancano molti giorni alla festa dei single, il prossimo 11 Novembre, occasione per i produttori cinesi di smartphone di battagliare fino all'ultima offerta, e per gli utenti di riuscire a strappare prezzi piuttosto interessanti. Per l'occasione Ulefone ha previsto sullo shop online Aliexpress l'evento "Big Sale" con offerte convenienti per numerose proposte.

Si parte da Ulefone MIX, smarphone all-screen da 5,5 pollici, basato su processore MediaTek MT6750T octa-core, 4GB di RAM, 64GB di spazio di storage interno e sistema operativo Android 7.0 Nougat. Lo smartphone è poi provvisto di fotocamera posteriore con doppio obiettivo da 13MP e 5MP, una fotocamera frontale da 13MP e batteria da 3300mAh. Per l'occasione il prezzo di Ulefone MIX sarà di 138,34 dollari. Ulefone proporrà inoltre MIX 2, smartphone con form factor da 18:9 che sarà rilasciato molto presto, al prezzo speciale di 99,59 dollari.

Gli smartphone Ulefone T1 e Ulefone T1 Premium Edition saranno anch'essi al centro di un'offerta promozionale. Il modello T1, basato su SoC MediaTek Helio P25 con 6GB di RAM è inoltre dotato di fotocamera posteriore da 16MP+5MP e fotocamera frontale da 13MP. Il display è da 5,5 pollici, in risoluzione 1920x1080 pixel mentre la batteria ha una capacità di 3680mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Questo modello sarà offerto al prezzo di 197,99 dollari. Il modello T1 Premium Edition, con 128GB di spazio di storage interno e una colorazione blu e rossa, sarà invece proposto a 269,99 dollari.

Ulefone Power 2, lo smartphone con batteria da 6050mAh, sarà invece proposto a 148,99 dollari. E per coloro i quali cercano uno smartphone capace di resistere a condizioni estreme, Ulefone Armor 2 con certificazione IP68 è offerto a 229,49 dollari. Infine i telefoni entry level S8 Pro ed S7 saranno proposti al prezzo rispettivo di 75,99 dollari e 47,49 dollari.

Sullo store ufficiale Ulefone di Aliexpress sarà inoltre possibile vincere coupon sconto partecipando a piccoli giochi. Tutte le informazioni sono disponibili qui: https://ulefone.aliexpress.com/store/2393058 . Infine a partire dal prossimo 8 novembre Ulefone organizzerà uno "shopping live show" sul canale live di Aliexpress, dove verranno messi in palio numerosi buoni sconto. Per partecipare all'evento è sufficiente collegarsi alla pagina https://live.aliexpress.com/live/2800003862222626.