Ulefone T1: per il lancio del nuovo smartphone l'azienda regala buoni da 100 dollari

Il tanto atteso Ulefone T1, il nuovo smartphone dell'azienda cinese, è finalmente stato svelato e con esso la possibilità di ottenerlo dal prossimo 31 luglio. Per questo Ulefone ha deciso di promuovere il proprio device con regali per gli utenti e soprattutto con la possibilità di ottenere il nuovo Ulefone T1 con uno sconto di ben 100 dollari ma anche borse piene di accessori per oltre 40$ ed infine anche vincere il device pagandolo solamente un dollaro.

Come sarà possibile usufruire di questi sconti per l'acquisto di Ulefone T1? Innanzitutto sarà necessario iscriversi alla mailing list di Ulefone direttamente sul portale dell'azienda cinese entro la giornata di oggi. A questo punto si dovrà attendere l'estrazione di Ulefone e se si sarà fortunati trai 10.000 sottoscrittori si potrà ottenere un buono sconto di 100$ come anche una borsa di accessori da 40$. Non solo perché nella giornata del 26 luglio si potrà avere la possibilità anche di ottenere un Ulefone T1 pagando solamente 1 dollaro. Direi che la tentazione è davvero grande e da ricordare anche la possibilità che arriverà una promozione anche il prossimo 1 agosto.

Ricordiamo come il nuovo Ulefone T1 sia senza dubbio pieno di sorprese. Lo smartphone è realizzato con un processore avanzato Octa-Core MediaTek Helio P25 con clock a 2,6 GHz e l'aggiunta di 6 GB di RAM. Un potenziale decisamente elevato che permetterà al nuovo Ulefone T1 di fornire prestazioni importanti ma anche consumare meno energia. Presente anche uno storage interno da 64 GB che potrà essere espanso fino a 256 GB in modo tale da avere spazio sufficiente per memorizzare enormi quantità di file e applicazioni. Inoltre la presenza della GPU Mali-T880 con un clock da 1GHz completa la scheda tecnica con eccellenti capacità grafiche.

E vale la pena ricordare che l'Ulefone T1 supporta reti estese in tutto il mondo con 25 bande di frequenza che coprono quasi tutti gli operatori principali in Asia, Europa e America. Altri particolari interessanti comprendono le fotocamere posteriori doppie (16MP + 5MP con effetti bokeh), quad-flash a due toni, camera anteriore per selfie di qualità da 13MP con softlight ma anche un corpo unibody in metallo CNC lavorato, display Full HD da 5.5 pollici e scanner per le impronte digitali oltre ad una batteria da 3.680 mAh con supporto alla ricarica veloce.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo è possibile recarsi direttamente sulle pagine del portale ufficiale Ulefone mentre per le informazioni sui coupon promozionali e sulle date di lancio del nuovo Ulefone T1 basterà andare a questa pagina.