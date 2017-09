Ulefone T1 in edizione limitata con 128 GB di storage a 300 dollari

Ulefone ha rilasciato il suo top di gamma lo scorso mese di luglio: Ulefone T1 si caratterizza per la presenza del processore MediaTek Helio P25 octa-core, per la doppia fotocamera posteriore e per i 64 GB di storage integrato, che comunque non sono pochi. Tuttavia la compagnia sta lavorando su una nuova versione del dispositivo, con un taglio di storage ancora più elevato, una variante di colore del tutto nuova, e un prezzo di listino decisamente accattivante.

Secondo fonti affidabili lo storage integrato per l'edizione limitata dello smartphone sarà da 128 GB, lasciando quindi un'enorme disponibilità all'utente per installare applicazioni, salvare foto e video, o inserire tutta la propria musica anche in formato non compresso senza dover disporre di una micro SD esterna. La nuova versione sarà evidenziata da una scocca bicolore rossa e blu con i due colori separati al posteriore da una linea color oro spessa 0,45 mm.

Il tutto per creare un impatto estetico esclusivo e dare un valore aggiunto all'edizione limitata. Sotto la scocca non ci sono altre differenze: rimangono quindi il processore MediaTek Helio P25 con otto core da massimo 2,6 GHz, i 6 GB di RAM e il doppio modulo per la fotocamera posteriore (16 + 5 MP). La fotocamera frontale è ancora una volta da 13 MP con flash dedicato per i ritratti, e la compatibilità con le reti 4G LTE è globale (con supporto anche alla B20).

Il display è sempre da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, non manca il sensore d'impronte frontale e alla base di tutto c'è Android 7.0 Nougat. Al momento in cui scriviamo non ci sono certezze, tuttavia Ulefone T1 potrebbe venire proposto sul mercato al prezzo di 300 dollari e potrebbe arrivare anche in Italia per mezzo dei soliti importatori. Nel frattempo, prima del suo arrivo, è possibile acquistare Ulefone T1 in versione standard ad un prezzo speciale di 175,69 euro.