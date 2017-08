Ulefone T1 Dual Camera, tanta sostanza a poco prezzo

Ulefone T1 è uno smartphone davvero particolare e basta dare un'occhiata alle caratteristiche per capirlo. Oltre al processore Helio P25 a oto core, abbinato a ben 6GB di memoria RAM, spicca la memoria interna da 64GB che è espandibile fino a 256GB attraverso micro SD. Sono caratteristiche che si trovano su smartphone dal prezzo di acquisto già elevato, ma non finisce qui.

Solitamente gli smartphone economici adottano moduli fotografici economici e di qualità bassa, ma non Ulefone T1. Il modulo fotografico posteriore, infatti, è costituito da una doppia fotocamera da 16Mpixel + 5Mpixel che, in combinazione con software accuratamente ottimizzato, permette di eseguire scatti impensabili con qualsiasi altro telefono di fascia economica. Ecco un video di esempio.

La simulazione dell'effetto bokeh è davvero ben fatta, così come la nitidezza risulta veramente elevata anche in condizioni si luce scarsa. Non dimentichiamo però anche le altre caratteristiche, come la fotocamera frontale da 13Mpixel, lo schermo full HD da 5,5 pollici, scocca in metallo unibody, sensore di riconoscimento delle impronte per lo sblocco, batteria da ben 3680mAh, Android Nougat e molto altro ancora.

Sembra difficile da credere, ma tutto questo costa solo 176,59 Euro su AliExpress, salendo a 212,17 Euro se si sceglie la versione rugged Ulefone Armor 2 che resiste a cadute, acqua e urti accidentali.