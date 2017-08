Ulefone T1 dimostra un'ottima resistenza nell'autonomia. Ecco il video

Ulefone T1 è il nuovo smartphone presentato dall'azienda cinese nell'ultimo periodo. Un terminale che dalla sua possiede oltre ad un design interessante e al passo con i tempi anche una scheda tecnica con componenti importanti ma anche e soprattutto un'autonomia da vero leader. Lo smartphone possiede una batteria da ben 3.680 mAh che potrebbero sembrare pochi rispetto al comparto hardware in possesso che vede ben 6GB di RAM ed una fotocamera al posteriore a doppio sensore. Per provare l'ottima autonomia dello smartphone l'azienda cinese ha realizzano un video in cui vengono mostrati proprio i risultati di vari test.

Come mostrato appunto nel video il nuovo Ulefone T1 viene sottoposto ad uno stress della batteria di 4 ore che ha permesso di vedere come dopo un'ora di riproduzione di musica online, la riproduzione di un video in streaming per un'ora, dopo una sessione di gioco di un'ora e dopo aver realizzato conversazioni su whatsapp e delle registrazioni di video il consumo della batteria del nuovo Ulefone T1 si è attestato solamente al 56% del totale della batteria. Un valore decisamente interessante che di certo proietta lo smartphone ad una classica autonomia di un giorno anche sotto stress. Oltretutto non deve essere dimenticato il fatto che il nuovo smartphone possiede anche il supporto alla ricarica veloce e che potrà essere ricaricato totalmente in soli 80 minuti.

Ricordiamo come il nuovo Ulefone T1 possegga anche altre interessanti peculiarità che lo caratterizzano come un potente processore Octa-Core MediaTek Helio P25 coadiuvati da 6GB di RAM ma anche da uno storage interno di 64GB per l'archiviazione dei video e delle immagini. A livello multimediale invece presente una doppia fotocamera al posteriore da 16MP+5MP che di certo potrà permettere scatti di sicuro interesse. Anteriormente su Ulefone T1 è stata posta una cam da 13MP con softlight. Nessuna preoccupazione per la rete visto che lo smartphone possiede il supporto a ben 25 bande su 5 diverse tipologie. Infine presenti anche un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD, un corpo realizzato completamente in alluminio a più strati quindi un lettore delle impronte digitali posto anteriormente ma anche il nuovo Android 7.0 Nougat.

Attualmente il nuovo Ulefone T1 può essere acquistato ad un prezzo davvero imbattibile su Banggood di 199.99$. Prezzo limitatamente promozionale visto che poi il device verrà venduto al prezzo di listino di 299.99$. Da non dimenticare anche il nuovo Ulefone Gemini Pro che è in vendita sulla pagina di Geekbuying ad un prezzo di soli 239.99$.