Ulefone svela un nuovo smartphone in arrivo ''molto'' simile all'iPhone X. Le immagini

Dopo il lancio di iPhone X sembra che gli utenti accettino di buon grado il design particolare a tutto schermo del nuovo smartphone di Apple che sappiamo si completa con una speciale "gobba" nella parte superiore. Ecco che l'azienda cinese Ulefone ha dichiarato di essere pronta a commercializzare un nuovo suo smartphone ispirato proprio all'iPhone X almeno per quanto concerne il display.

Guardando il render apparso in Rete in effetti il nuovo device dell'azienda sembra somigliare molto al nuovo iPhone X con la presenza della la doppia fotocamera per i selfie sul pannello anteriore. Secondo Ulefone il nuovo smartphone adotterà la tecnologia 3D Face ID per sostituire la loro precedente soluzione che prevedeva il sensore delle impronte digitali per lo sblocco dello smartphone. Si dice che potrebbero impiegare la tecnologia della società cinese Face++ e potrebbe avere la disponibilità della doppia fotocamera sul retro, come la maggior parte dei modelli Ulefone.

Le specifiche hardware principali del telefono non sono ancora state svelate. Ma in precedenza Ulefone ha lanciato un dispositivo di fascia alta, il T1 Premium Edition, con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM e il nuovo smartphone potrebbe allinearsi proprio al T1 con un display a tutto schermo e molte altre novità. Attualmente ci sono stati due dispositivi su questa linea per Ulefone, rispettivamente il MIX e il suo successore MIX 2, ma l'arrivo di iPhone X sembra perfetto per far emergere un nuovo device.

Se siete interessati al nuovo device di Ulefone è possibile tenere sotto controllo le novità sul sito ufficiale Ulefone o sui social media ufficiali.