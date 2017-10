Ulefone S7, ultimi giorni per acquistarlo a 39,99 dollari

È appena cominciata la prevendita dello smartphone entry-level con doppia fotocamera, l'Ulefone S7, che in questa fase iniziale viene posizionato ad un prezzo di soli 39,99 dollari. La compagnia ha rilasciato un breve video "unboxing" in cui è possibile vedere cosa c'è nella scatola e come si comporta il dispositivo al primo avvio.

Il video offre una breve panoramica del design di Ulefone S7, che si caratterizza per la texture "tridimensionale" per il posteriore con uno stile riconducibile alla fibra di carbonio. Nella dotazione originale troviamo gli accessori essenziali, come il caricabatteria, il manuale e un cavo dati, ma c'è anche una cover protettiva in silicone.

Lo smartphone offre specifiche tecniche di basso livello, ma molto interessanti se consideriamo il posizionamento di mercato: a meno di 40 dollari troviamo ad esempio 1 GB di RAM e 8 GB di storage integrato per il comparto memorie, insieme ad un processore MediaTek MTK6580 quad-core, un display da 5 pollici a risoluzione HD e una fotocamera posteriore da 8 + 5 MP.

Nella parte frontale c'è invece una fotocamera da 5 MP con flash di tipo software. Internamente troviamo anche un chipset dedicato per la gestione dell'audio, una batteria da 2.500 mAh, mentre il sistema operativo preinstallato è Android in versione Nougat (7.0). Ulefone S7 viene proposto in cinque varianti di colore diverse: nero, oro, rosso, blu e turchese.

Potete trovare ulteriori informazioni su Ulefone S7 nel sito ufficiale, mentre questa è la pagina per compiere l'acquisto a 39,99 dollari. La prevendita terminerà il 26 ottobre, e a partire da quella data il prezzo è destinato ad aumentare.