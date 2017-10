Ulefone S7 è lo smartphone da 49,99 dollari: ecco come va nel video hands-on ufficiale

Il produttore di smartphone cinese Ulefone ha lanciato alcuni modelli verso i quali gli appassionati si sono mostrato particolarmente interessati. L'ultimo in termini cronologici, Ulefone S7, è un budget-phone dalla fotocamera doppia ed è stato mostrato all'interno di un video hands-on che svela cosa attendersi in condizioni reali. Lo smartphone, ricordiamo, verrà proposto ad un prezzo di lancio di 49,99 dollari appartenendo pertanto ad una fascia di prezzo tipica dei telefoni cellulari tradizionali.

A questo prezzo Ulefone S7 offre prima di ogni cosa la versatilità di Android, al primo avvio in versione 7.0 Nougat. Sul piano hardware troviamo invece un processore MediaTek MTK6580 da 4-core, supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Si tratta di caratteristiche tecniche di base, buone per un uso standard (Facebook, navigazione web, client e-mail e di messaggistica), ma ad un prezzo inferiore ai 50 dollari non si può pretendere molto di più.

Il dispositivo fa uso di un display da 5 pollici a risoluzione HD, un sistema di fotocamere da 8 + 5 MP al posteriore, una fotocamera frontale da 5 MP e un chipset dedicato per l'audio HiFi. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 2.500 mAh, racchiusa all'interno di una scocca con texture tridimensionali per riprodurre l'effetto tipico di una finitura metallica. Lo smartphone viene proposto in cinque colori diversi: nello specifico nero, blu, gold, rosso e turchese.

Il nuovo video hands-on vuole mostrare agli utenti interessati le performance offerte da Ulefone S7 e le capacità nel cambio delle applicazioni nonostante il comparto memorie di certo non sovrabbondante. Inoltre è possibile avere un primo assaggio di quello che può fare la fotocamera posteriore doppia con gli effetti di sfondo sfocato calcolati in post-produzione. Il tutto per far vedere cosa è possibile ottenere oggi con una spesa di 49,99 dollari grazie al nuovo dispositivo.

Per saperne di più su Ulefone S7 vi rimandiamo alla pagina ufficiale, mentre l'acquisto può essere portato a co mpimento a questo indirizzo, che conduce a diversi store online.