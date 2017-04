Ulefone Power 2: un video mostra la nuova pistola Bluetooth per giocare con la Realtà Aumentata

Il nuovo Ulefone Power 2 è pronto a far godere i propri utenti della Realtà Aumentata grazie all'arrivo di un accessorio davvero interessante che sfrutterà il collegamento Bluetooth dello smartphone permettondo agli utenti di giocare come se si stesse utilizzando una vera e propria pistola. Sappiamo bene come lo smartphone dell'azienda possega una batteria praticamente infinita ch dunque potrà essere utilizzato dagli utenti per sessioni di gioco decisamente prolungate.

Grazie ad un video è possibile osservare il funzionamento del nuovo accessorio dell'azienda in fase di sviluppo. Una sorta di pistola dove posizionare l'Ulefone Power 2 il quale farà da schermo per giocare con la Realtà Aumentata. Nel video si vede bene come l'utente potrà godere degli effetti di AR Gun, il gioco che sfrutta al massimo il nuovo mondo dell'AR e che permetterà di immedesimarsi nel gioco al massimo come se ci si trovasse direttamente nel campo di battaglia.

Ricordiamo come Ulefone Power 2 possegga oltre alla batteria da ben 6050 mAh anche un display importante da 5.5 pollici Full HD (1920x1080 pixel) ed è alimentato da un processore MediaTek MT6750T Octa-Core con clock da 1.5GHz accompagnato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lato multimediale lo smartphone possiede una fotocamera da 16MP per il posteriore ed una da 13MP per l'anteriore.

Ulefone Power 2 può essere acquistato solo per pochi giorni al prezzo di 169.19 dollari direttamente a questo indirizzo.