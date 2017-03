Ulefone Power 2 lanciato con batteria da 6.050 mAh, 4GB di RAM e 64GB di storage

Ulefone ha pubblicato oggi sul sito ufficiale la lista completa delle specifiche tecniche di Ulefone Power 2. Con una batteria di grosse dimensioni da 6.050 mAh, Ulefone Power è diventato il miglior smartphone della compagnia sul piano delle vendite, e con il nuovo modello vengono riprese le caratteristiche essenziali che ne hanno decretato il successo, migliorando i punti deboli.

Ulefone Power 2 ha una batteria della stessa capacità del predecessore, quindi da ben 6.050 mAh ma, grazie ad un chip rinnovato per la gestione energetica, l'ultima batteria di produzione Sony ai polimeri di litio può durare fino ad un massimo di quattro giorni su singola carica. Un adattatore di corrente specifico (da 9V a 2A) fornito in dotazione consente di caricare dallo 0 al 100% l'unità integrata in sole 2 ore, sfruttando le più recenti tecnologie di ricarica rapida.

Vengono aggiornate anche le specifiche hardware del dispositivo: Ulefone Power 2 fa uso di un processore MediaTek MTK6750T da otto core alla frequenza operativa di 1,5 GHz, con supporto alle reti 4G LTE su banda Cat. 6. Il modem integrato permette quindi di viaggiare a velocità massime di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload anche in mobiità, dove possibile. Sul fronte memorie troviamo 4GB di RAM e 64 GB di storage integrato espandibile.

Il display di Ulefone Power 2 ha una diagonale di 5,5 pollici con supporto alla risoluzione nativa Full HD, mentre sul versante fotografico verranno sfruttati sensori da 16 e 13 megapixel (interpolati) rispettivamente nel modulo principale e in quello frontale. Il sensore per le impronte digitali è installato nella parte frontale, nella scocca invece troviamo un giroscopio. Nonostante la grande batteria Ulefone Power 2 non dà l'impressione di essere un dispositivo imponente.

Questo grazie ad alcune scelte stilistiche, come il design unibody in metallo con finiture opache e i bordi arrotondati sulla parte posteriore per migliorare l'ergonomia e la presa del dispositivo. Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 29 marzo nei colori nero, oro e grigio e, iscrivendosi al sito ufficiale, si ha diritto ad un codice regalo del valore di 40 dollari, che arriverà con il dispositivo in seguito al suo acquisto.