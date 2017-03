Ulefone Power 2: l'efficacia del GPS/GLONASS nel video test ufficiale

Ulefone Power 2 non è solo uno smartphone dall'enorme batteria, ma anche un dispositivo affidabile a tutto tondo. Sembra voler dire questo il produttore cinese all'interno dei 53 secondi del nuovo video pubblicato su YouTube facente parte della martellante campagna promozionale per l'ultimo modello. Con una batteria da 6.050 mAh Ulefone Power 2 offre l'autonomia per resistere a lunghi viaggi e anche l'affidabilità per guidare l'utente lungo il percorso.

Il video di Ulefone mostra le buone performance del modulo GPS di Ulefone Power 2. L'app GPS Test indica che lo smartphone è agganciato a 15 satelliti, fra cui ben 4 con una potenza superiore a 40. Il dispositivo, inoltre, supporta anche la tecnologia GLONASS pensata per gli utenti russi. Nel test "reale" avvenuto in strada il dispositivo si è posizionato in maniera accurata all'interno della mappa, con una buona precisione e un segnale stabile in ogni momento.

Come i più recenti modelli Ulefone, anche Power 2 utilizza una monoscocca in alluminio inframezzata da segmenti in plastica sopra e sotto, nella parte posteriore. Questo per consentire una buona ricezione a tutte le antenne, anche quelle utilizzate dal modulo per il GPS.

Ulefone Power 2 adotta un processore octa-core da 1.5GHz, 4GB di RAM e 64GB di storage. Il display è un Full HD da 5,5 pollici, mentre il comparto fotografico si compone di due fotocamere: la prima, quella principale, da 16 megapixel; la seconda, frontale, da 13 megapixel. Non mancano il sensore d'impronte e il giroscopio, il tutto ad un prezzo di 179,99 dollari con un pacco regalo del valore di 40 dollari che comprende custodia in pelle, stand e pellicola in vetro temperato.

L'acquisto di Ulefone Power 2 può essere perfezionato sul sito ufficiale della società.