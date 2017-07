Ulefone Power 2 in vendita con un forte sconto su AliExpress a partire da soli 137.49

L'ultimo nato in casa Ulefone è il nuovo Power 2 che fa della batteria e dunque dell'autonomia il suo punto forte soprattutto in rapporto al prezzo di vendita. In questo caso il device viene venduto direttamente su AliExpress per un periodo limitato in forte sconto a soli 137.49€ che certamente non potranno che fare gola a tutti coloro che cercano uno smartphone capace di ottenere autonomie record con un comparto tecnico comunque interessante e soprattutto non spendendo troppo.

Il nuovo Ulefone Power 2 si presenta con un design al passo con i tempi grazie alla presenza di un corpo completamente in alluminio ed un aspetto con cornice arrotondata che permette anche una buona ergonomia. A livello tecnico il device si propone con un display da 5.5 pollici dalla risoluzione Full HD ed un processore MediaTek Octa-Core 6570T accompagnato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna. Oltre a questo presente un comparto multimediale interessante con una fotocamera al posteriore da 16MP ed una nella parte frontale da 13MP capace di realizzare selfie e video interessanti qualitativamente parlando. Batteria portentosa come detto che raggiunge addirittura i 6.050 mAh e che di certo farà dimenticare il carica batterie agli utenti che lo acquisteranno.

Quello che risulta fortemente interessante è il prezzo al quale viene venduto momentaneamente su AliExpress visto che parliamo di soli 137.49€. Direttamente a questa pagina sarà possibile acquistarlo.

Non solo perché sempre sul portale di vendite online è già possibile vedere in catalogo il nuovo Ulefone T1 che l'azienda conta di presentare a breve e che si proporrà con un processore di ultima generazione Helio P25 e ben 6GB di RAM. In questo caso il device sarà disponibile a breve e in durante la sua presentazione verrà realizzato un evento specifico in cui sarà possibile ottenerlo addirittura con uno sconto di oltre 60€ rispetto al prezzo di listino.