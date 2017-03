Ulefone Power 2 in prevendita a 179,99 dollari con 40 dollari di regali

179,99 dollari per uno smartphone con una batteria da 6.050 mAh che promette ore e ore interminabili di autonomia operativa su una singola carica. È questa la proposta di Ulefone con il nuovo Ulefone Power 2, il nuovo "mammoth battery device", ovvero dispositivo con batteria mastodontica, del produttore cinese. La prevendita dello smartphone è già cominciata, e chi lo acquista in questa fase riceverà una Gift Bag con accessori specifici del valore di 40 dollari.

Con una batteria da 6.050 mAh prodotta da Sony come il suo predecessore, Ulefone Power 2 viene aggiornato soprattutto nelle specifiche tecniche. Fra le novità troviamo un processore MediaTek MTK6750 da otto core a 1,5GHz, 4GB di RAM e ben 64 GB di storage integrato. Il display ha una diagonale da 5,5 pollici e supporta la risoluzione Full HD, mentre le due fotocamere sono da 16 e 13 megapixel. Completano la lista giroscopio e sensore di impronte.

Sul piano del design Power 2 viene migliorato con una monoscocca in metallo (niente più plastica), mentre il sensore di impronte viene posizionato sulla parte frontale ricevendo più funzionalità. Già al primo avvio l'acquirente troverà Android 7.0 Nougat preinstallato, con un'interfaccia lievemente personalizzata per sembrare più distintiva rispetto alla stock. Come abbiamo detto poco sopra, acquistando Power 2 durante la prevendita si ha diritto alla Gift Bag.

All'interno della scatoletta regalo ci sarà uno stand per lo smartphone in metallo, un proteggi-schermo in vetro temperato e una custodia protettiva in pelle. La prevendita avrà fine il 10 aprile: dopo questa data non sarà più possibile ricevere la Gift Bag e il prezzo di listino aumenterà a 199 dollari. Ulefone Power 2 verrà proposto in tre colori: nero, grigio e oro.