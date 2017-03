Ulefone Power 2, in arrivo con batteria da 6.050 mAh e bel design

Ulefone ha annunciato ufficialmente gli ultimi dettagli della seconda generazione dello smartphone Power, il più venduto e considerato modello del produttore. Le basi sono le stesse della prima versione, ovvero grande autonomia operativa su singola carica mista ad un design curato. E con il nuovo modello Ulefone Power 2 la compagnia promette di offrire il più bel dispositivo fra gli smartphone con batteria enorme.

Ulefone Power 2 verrà venduto in due varianti: la prima per il mercato americano con il supporto delle bande 2, 4, 5 in WCDMA e 2, 4, 5, 7, 17, 28A in FDD-LTE, la seconda invece compatibile con le bande più diffuse in Europa. La compagnia ammette in maniera onesta di non essere riuscita a progettare un dispositivo con compatibilità universale per via degli alti costi dei chip, e di essere ripiegata sulla possibilità di offrire dispositivi differenti in base al continente di destinazione.

Il nuovo modello sarà aggiornato sia sotto la scocca che fuori: sotto troveremo 4GB di RAM e 64GB di storage integrato, mentre sul piano estetico ci sarà una monoscocca in metallo capace di offrire all'utente un look and feel premium. Sotto il display LCD IPS da 5,5 pollici e con supporto alla risoluzione Full HD ci sarà uno scanner per le impronte digitali, che si troverà quindi nella più comoda posizione frontale. Verrà mantenuta la capacità della batteria del primo modello.

Parliamo pertanto di un'unità da ben 6.050 mAh prodotta da Sony, con le nuove tecnologie adottate che dovrebbero garantire una maggiore stabilità della corrente in uscita e una più lunga durata nel tempo. A gestire il tutto, sul versante software, ci sarà Android 7.0 Nougat installato nativamente sul dispositivo già al primo avvio. Ulefone Power 2 è stato mostrato nella variante di colore nera in un primo video promozionale, ma arriverà anche in oro e in versione grigia.

Lo smartphone sarà disponibile all'acquisto nel prossimo mese di aprile, ma già nei prossimi giorni potremmo conoscere ulteriori informazioni e dettagli.