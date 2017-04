Ulefone Power 2 fra i Top Picks di Aliexpress.com

Ulefone fa sapere che il suo smartphone Power 2 è fra i Top Picks su Aliexpress.com nella sezione Tech Discovery. Lo smartphone verrà inoltre proposto a partire dalla prossima settimana sul portale di e-commerce al prezzo di soli 169,99 dollari con in regalo una serie di accessori del valore di 40 dollari, fra cui un supporto per facilitare l'impugnatura del dispositivo, una custodia in finta pelle e una pellicola in vetro temperato. Lo sconto è di circa 10 dollari sul prezzo ufficiale.

Ulefone Power 2 è un dispositivo con batteria da 6.050 mAh che adotta il processore MediaTek MT6750T da 8-core Cortex-A53 con frequenza operativa di 1,5GHz. Lo smartphone offre inoltre abbondanza anche sul fronte delle memorie, con 4GB di RAM integrati e 64GB di storage che possono essere espansi attravero una micro-SD aggiuntiva. Non manca il supporto per due SIM (in formato Nano), 4G LTE con banda 800MHz, Wi-Fi 802.11n dual-band e Bluetooth 4.0.

Il dispositivo fa uso di un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD e offre due fotocamere (da 13 e 8 megapixel) come vuole la moda del momento. Il sensore d'impronte è presente sulla parte frontale, incastonato all'interno del tasto Home, mentre la scocca in metallo unibody consente di ridurre fin quanto possibile lo spessore nonostante la batteria integrata: Power 2 è spesso 9,9 millimetri e pesa complessivamente 210 grammi.

Ulefone dichiara inoltre che ha avviato tutte le spedizioni facenti parte della fase di pre-order ed è pronta ad affrontare le nuove consegne senza alcun ritardo. La società sta partecipando alla Global Sources Electronics Exhibition in Hong Kong dove Power 2 è diventato lo smartphone Ulefone più richiesto fra i distributori di terze parti.