Ulefone Power 2: ecco in video il test del lettore delle impronte digitali

Gli smartphone di ultima generazione posseggono nella maggior parte dei casi uno sblocco tramite il sensore di impronte digitali. Una tecnologia che negli ultimi tempi ha permesso di raggiungere un grado di sicurezza elevato per l'utente possessore dello smartphone il quale riesci esclusivamente ad accedere al telefono. In questo caso però non tutte le aziende produttrici riescono a realizzare un sensore che permetta lo sblocco velocemente e soprattutto senza errori. Ulefone, ormai famosa azienda cinese produttrice di una serie di prodotti interessanti, ha deciso di porre uno dei suoi smartphone più accattivanti ad un test proprio sul sensore delle impronte digitali.

Ulefone Power 2 possiede un sensore posto sulla parte anteriore dello smartphone che risulta quanto mai reattivo e decisamente preciso nel riconoscimento dell'impronta digitale del proprietario. Nel video realizzato dall'azienda, il device è stato sottoposto ad uno sblocco del display continuativo per 100 volte. Il risultato? Nessun tipo di errore e soprattutto sblocco dello smartphone ogni qualvolta il dito veniva soprapposto alla superficie del sensore.

Una qualità importante per Ulefone Power 2 che oltretutto può essere impostato con diverse funzionalità determinando dunque un'ulteriore utilità per l'utente che oltre a permettergli lo sblocco del device in piena sicurezza potrà utilizzarlo come tasto indietro, come otturatore della fotocamera o addirittura come tasto di risposta. Da non sottovalutare anche la possibilità di registrare fino a 5 dita per lo sblocco del device che dunque potrà permettere l'accesso all'utente in qualsiasi condizione.

Ricordiamo come Ulefone Power 2 possegga un display Full HD da 5.5 pollici e sia equipaggiato con un processore MediaTek MTK6750T da 1.5GHz, 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB. Incredibile poi la batteria che grazie ad un amperaggio da 6050mAh permette autonomie incredibili per l'utente.

Lo smartphone Ulefone Power 2, dal 5 maggio al 10 maggio, viene offerto su Aliexpress ad un prezzo incredibile di 167,39 dollari addirittura con un bundle di accessori di importo pari a 40$.