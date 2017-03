Ulefone Power 2 con batteria da 6.050 mAh in pre-vendita su TomTop a soli 169,99 Euro

Caratterizzato da un'enorme batteria da 6.050 mAh, Ulefone Power 2 è uno smartphone da considerare seriamente l'autonomia operativa è la vostra priorità principale. Il dispositivo fa uso di un'unità di produzione Sony, abbinata ad un design unibody in metallo con dimensioni e peso relativamente contenuti. Lo smartphone è attualmente in prevendita su TomTop ad un prezzo di 169,99 Euro fino al 10 aprile o ad esaurimento scorte. Le prime spedizioni partiranno dal magazzino in Cina il prossimo 18 aprile con consegne previste dopo 7-20 giorni.

Ulefone Power 2 utilizza un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD protetto da una lastra di vetro Gorilla Glass 3. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek MTK6750T da otto core a 1,5GHz, supportato da 4 GB di memoria RAM LPDD3 e da 64 GB di storage su memoria flash eMMC 5.1. Previsto il supporto al dual-SIM e a una scheda di memoria esterna in formato microSD con una capienza massima di 256 GB. Lo smartphone viene venduto con l'ultima versione del sistema operativo Android, quindi la 7.0 Nougat rilasciata negli scorsi mesi.

Sul fronte fotografico troviamo moduli da 13 e 8 megapixel rispettivamente per la parte posteriore e quella frontale, mentre su quello della connettività è previsto il supporto di Wi-Fi 802.11n dual-band, Bluetooth 4.0, GPS/GLONASS e la porta per la ricarica sarà una micro-USB tradizionale. Non manca il connettore audio da 3,5 millimetri, né manca il sensore biometrico disposto lungo la parte frontale del dispositivo e incastonato nel tasto Home. Lo smartphone è spesso 9,9 millimetri e pesa 210 grammi, numeri leggermente superiori rispetto alla media del mercato.

Ma non dimentichiamoci della batteria da 6.050 mAh, che dovrebbe consegnare giorni interni di uso, anche non moderato. La batteria può essere caricata con l'adattatore integrato da ben 2A su 9V con supporto alla ricarica rapida. Previsto, infine, il supporto alla banda 800 per le reti 4G LTE utilizzata da alcuni operatori italiani.

Clicca sul link se vuoi acquistare Ulefone Power 2 su TomTop.