Ulefone Power 2, batteria da 6.050 mAh con Nougat già dal primo avvio

Ulefone Power 2 è fra i primi dispositivi definiti in lingua inglese "mammoth battery" con Android 7.0 Nougat installato già al primo avvio. Si tratta di una categoria di smartphone che sta diventando sempre più diffusa e seguita dagli utenti più appassionati, con nomi del calibro di Xiaomi, ASUS, Lenovo che sono già scesi in campo con soluzioni che puntano tutto sull'autonomia su singola carica. Ma con una unità da 6.050 mAh Ulefone Power 2 ha ben poca concorrenza.

Stando ad una nuova nota rilasciata dalla società Ulefone Power 2 fa uso di una versione di Android 7.0 Nougat solo leggermente personalizzata, con l'obiettivo di offrire un'esperienza d'utilizzo fluida e stabile abbinata ad un'elevata efficienza energetica. Sono state inoltre aggiunte alcune piccole novità, come ad esempio funzioni di multitasking in split-screen o in finestra, una gesture a tre dita per lanciare la fotocamera e una scorciatoia per rispondere alle chiamate.

Lato hardware lo smartphone fa uso di un processore MediaTek MT6750 coadiuvato da un comparto memorie caratterizzato da 4 GB e 64 GB rispettivamente per RAM e storage. La grossa batteria serve inoltre ad alimentare un display Full HD da 5,5 pollici, due fotocamere rispettivamente da 16 e 13 megapixel per il modulo posteriore e quello frontale, e un sensore per le impronte incastonato nel tasto Home disponibile sulla parte frontale dello smartphone.

Ulefone Power 2 è già disponibile in prevendita al prezzo di 179 dollari, con le prime consegne che verranno effettuate a partire dal prossimo 10 aprile. Chi effettua il pre-order ha inoltre diritto a una Gifts Bag del valore di 40 dollari contenente una cover in pelle, uno stand in metallo e una protezione in vetro temperato per il display. Per ulteriori informazioni sullo smartphone vi invitiamo ad accedere al sito ufficiale di Ulefone, da cui si può anche procedere all'acquisto.