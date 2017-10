Ulefone Mix, smartphone senza cornici prenotabile a 118,31 su Geekbuying

Con il suo Mi Mix, Xiaomi ha ridimensionato la bellezza del design di moltissimi smartphone definiti borderless. Come non aspettarsi che brand minori tentino di imitarne l'estetica? Fra i molti modelli disponibili sul mercato c'è anche Ulefone Mix, che viene proposto in pre-order da Geekbuying ad un prezzo di 118,31 euro rispetto ai canonici 143,31 del prezzo pieno. Puoi acquistarlo qui, con le spedizioni che partiranno la prossima settimana.

Ulefone Mix utilizza un display da 5,5 pollici a risoluzione HD con aspect-ratio tradizionale di 16:9 e vetro sia lungo la superficie frontale che lungo quella posteriore. Oltre al design ricercato il dispositivo fa uso di un processore octa-core da 1,5 GHz di derivazione MediaTek con GPU ARM Mali-T860 e Android 7.0. Per quanto riguarda il comparto memorie troviamo 4GB di RAM e 64 GB di ROM espandibile fino a 256 GB.

Non può mancare la doppia fotocamera posteriore, con sensori da 13 e 5 Megapixel per l'esecuzione di effetti in post-produzione di tipo scenografico. Sulla parte frontale invece c'è una fotocamera da 8 MP, mentre ad alimentare il tutto ci pensa la batteria da 3.300 mAh che non è rimovibile. Completano la lista delle specifiche tecniche un lettore d'impronte posizionato frontalmente e la presenza della banda 20 per la connettività LTE.

Ulefone Mix è un dispositivo dual-SIM dual-standby (una Nano SIM, l'altra Micro SIM), e vanta naturalmente anche il supporto di Bluetooth e Wi-Fi. Acquistandolo su Geekbuying, le spedizioni partiranno la prossima settimana dal magazzino in Hong Kong. Potete trovare maggiori informazioni sul portale di rivendita Geekbuying.