Ulefone Mix, lo smartphone senza cornici gratis per tre fortunati clienti

Ulefone ha appena lanciato il nuovo Ulefone Mix, con la pre-vendita dello smartphone border-less prevista per il 5 ottobre. La compagnia intende però scaldare gli animi in anticipo attraverso un'iniziativa promozionale con cui offrirà tre unità del nuovo dispositivo in forma del tutto gratuita e coupon del valore di 30 dollari, il tutto corredato da un'attività di tipo interattivo.

I più fortunati potranno ottenere naturalmente uno dei tre Ulefone Mix messi in palio, ovviamente del tutto gratuitamente. Le regole sono semplicissime: è sufficiente partecipare al sondaggio in questa pagina del sito ufficiale selezionando la parte che preferite dello smartphone, fra il design all-screen, la doppia fotocamera Sony, il sensore d'impronte frontale o i 4 GB di RAM. Una volta votato bisogna inserire il proprio indirizzo e-mail e iscriversi con il tasto Subscribe.

Avete tempo fino al giorno 11 ottobre, quando la compagnia selezionerà i tre vincitori in maniera del tutto casuale. Avranno maggiori possibilità di vittoria coloro che condivideranno l'iniziativa promozionale su Facebook, VK o Twitter, mentre i primi 3000 utenti che si iscrivono il 27 settembre sul sito ufficiale Ulefone potrebbero ottenere un coupon di 30 dollari. La compagnia ha in serbo per i propri utenti anche attività di tipo interattivo.

Ulefone Mix è un dispositivo con design "all-screen" con ampio rapporto schermo-cornici lungo la parte anteriore. Il display da 5,5 pollici è protetto da Gorilla Glass 3, e sotto la scocca troviamo un processore MediaTek octa-core MTK6750T, 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. La fotocamera posteriore si compone di due moduli, entrambi con sensori Sony, rispettivamente da 13 e 5 MP per quello principale e quello secondario che producono un effetto bokeh elaborando i dati raccolti.

Sulla parte frontale troviamo invece una fotocamera da 13 MP per selfie e videochiamate. Lo smartphone utilizza inoltre una batteria da 3.300 mAh, un chipset audio AW8735S e un giroscopio a sei assi. Ulefone Mix supporta la tecnologia VoLTE e sarà disponibile nei due colori nero e blu. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale, mentre per partecipare all'iniziativa per ottenere lo smartphone gratuitamente o i coupon da 30 dollari recatevi qui.