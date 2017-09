Ulefone MIX: lo smartphone con display borderless viene mostrato ufficialmente in un video

Diversi mesi dopo la sua prima apparizione ecco giungere un nuovo video in cui viene mostrato ogni aspetto estetico del nuovo Ulefone MIX, il device dell'azienda cinese che vuole battere la concorrenza con un design fortemente futuristico e al passo con i tempi. In questo caso la caratteristica fondamentale dell'Ulefone MIX è sicuramente il design a tutto schermo. In questo caso gli ingegneri hanno cercato di semplificare al massimo il design mantenendo comunque l'auricolare ma spostando il sensore di luminosità e la fotocamera anteriore al di sotto dello schermo.

In questo modo il nuovo Ulefone MIX prevede la presenza di un display capace di estendersi in praticamente tutto il pannello frontale del device lasciando sufficiente spazio per il posizionamento di uno scanner di impronte digitali. Se si rimuovesse addirittura il lettore di impronte digitali sulla parte anteriore, il rapporto fra corpo e display potrebbe risultare davvero impressionante con una percentuale vicina al 100. Chiaramente per soddisfare gli utenti Ulefone ha comunque posizionato il sensore nella parte anteriore riuscendo comunque ad ottenere una diagonale da 5.5 pollici in un corpo decisamente inferiore a ciò che si vede con altri produttori.

Oltre a questo il telaio in alluminio permette una caratterizzazione del device con curve eleganti sul retro e la variante nera elaborata da tecnologia IML o la colorazione azzurra con effetti luce originali conferiscono ad Ulefone MIX un aspetto elegante e assolutamente premium ponendoli allo stesso livello costruttivo dei migliori top di gamma.

Per quanto riguarda l'hardware il nuovo Ulefone MIX possiede un display da 5.5 pollici con risoluzione HD, un potente processore Octa-Core MediaTek MT6750T con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB, batteria da 3300 mAh per uso di un giorno anche sotto stress. Oltre a questo il device possiede una fotocamera a doppio sensore da 13MP + 5MP sul retro capace di scattare foto con una profondità di campo decisamente importante come anche un sensore da 13MP per la parte frontale.

Ulefone ha dichiarato che il suo nuovo MIX arriverà il prossimo 5 ottobre anche se l'azienda non ha ancora esternato il prezzo di vendita di questo device che sicuramente risulterà comunque interessante. Maggiori informazioni sul nuovo Ulefone MIX sono disponibili sul sito ufficiale di Ulefone.