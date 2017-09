Ulefone MIX: ecco il video teaser rilasciato dall'azienda sul nuovo smartphone ''Full Display''

Grandi aspettative arrivano da Ulefone, l'azienda cinese divenuta ormai famosa per la realizzazione di smartphone dal grande rapporto qualità/prezzo, che si appresta a commercializzare il suo nuovo device Ulefone MIX. Uno smartphone questa volta caratterizzato da sia da un comparto tecnico sicuramente interessante ma soprattutto da un design invidiabile e che riprendere completamente la moda del momento: il display borderless a tutta superficie.

Secondo Ulefone, il nuovo MIX, grazie praticamente all'assenza delle cornici su tre lati dello smartphone permette di raggiungere un rapporto tra lo schermo e il corpo addirittura di 90.2%. Questo chiaramente significa che l'utente finale potrà utilizzare il proprio Ulefone MIX senza doversi preoccupare dello spazio di visualizzazione e soprattutto con il vantaggio di avere un pannello da 5.5 pollici nelle dimensioni di uno smartphone ben più piccolo e compatto. Il video mostra effettivamente le impressionanti immagini dello schermo del nuovo Ulefone MIX che di certo non potrà non passare inosservato.

Interessante anche notare la presenza nel nuovo device Ulefone MIX di una fotocamera a doppio sensore capace di rendere efficace ogni singolo scatto realizzato dall'utente considerando anche i video che lo stesso potrà registrare in questa modalità. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche del device purtroppo Ulefone ancora non ha svelato nulla anche se non si dovrà attendere poi troppo visto che l'azienda presenterà ufficialmente il nuovo device entro questo mese. Per ogni ulteriori informazioni in merito al nuovo Ulefone MIX è possibile seguire gli aggiornamenti direttamente sul portale ufficiale del produttore a questa pagina.