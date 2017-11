Ulefone lancia ufficialmente il suo nuovo MIX 2, lo smartphone con display a tutto schermo

Il primo dispositivo con display a tutto schermo di Ulefone è stato l'Ulefone MIX. Un prodotto che ha cercato di tenere il passo dei più blasonati produttori di smartphone che in questo 2017 hanno esaltato i propri telefoni smart con display dalle cornici ridotte. Ulefone Mix ha avuto un grande successo nel mercato mobile e l'azienda ha dunque deciso di ampliare la sua gamma introducendo un nuovo device che seguisse le orme della prima generazione. Ecco dunque il nuovo Ulefone MIX 2 caratterizzato da un display con rapporto di formato 18:9 che viene lanciato ufficialmente oggi.

Le specifiche del nuovo Ulefone MIX 2 vedono la presenza di un display da 5.7 pollici HD+ capace di far raggiungere al device un rapporto tra display e corpo pari al 90,1% permettendo dunque di offrire all'utente finale un'esperienza visiva molto più ampia e più immersiva della precedente. In combinazione con i bordi curvi, il nuovo MIX 2 offrirà un miglior comfort nell'utilizzo quotidiano e potrà essere scelto in due diverse colorazioni: nero e azzurro.

Potenzialmente parlando l'Ulefone MIX 2 incrementata quanto fatto con la prima generazione e vede la presenza di processore Quad-Core MediaTek MT6737 accoppiato a 2GB di RAM e 16GB di memoria interna espandibile fino a 256GB. Per quanto riguarda la fotocamera presente un doppio sensore da 13MP+5MP sul retro la quale garantirà effetti bokeh alle foto. Non solo perché per i selfie è presente una camera frontale da 8MP con softlight. Nessun problema per l'autonomia visto che il MIX 2 sarà equipaggiato da una batteria da 3.300mAh garantendo più di una giornata di utilizzo.

Il telefono dispone anche di un sensore per le impronte digitali sul retro e vede la presenza di Android 7.0 Nougat come sistema operativo. Ulteriori informazioni sul telefono potranno essere osservate direttamente sul sito ufficiale Ulefone. Attualmente è possibile preordinare il nuovo Ulefone MIX 2 dal negozio ufficiale Ulefone su AliExpress ad un prezzo di 106.81€.