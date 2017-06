Ulefone Gemini Pro mostra le prestazioni della doppia fotocamera

Ulefone ha presentato da pochi giorni il suo nuovo top di gamma: Ulefone Gemini Pro. Uno smartphone dotato di componenti tecniche di ultimissima generazione e soprattutto caratterizzato da un comparto multimediale di alto livello grazie alla presenza di una doppia fotocamera Sony IMX258 da 13MP che permetterà agli utenti risultati quanto mai incredibili rispetto alla concorrenza. In questo caso l'azienda ha deciso di confrontare in un video il suo nuovo Gemini Pro con il principale rivale lo Xiaomi Mi6.

Dal video ufficiale dell'azienda è possibile vedere i notevoli progressi che gli sviluppatori di Ulefone hanno adottato nei nuovi sensori del Gemini Pro. In questo caso il dispositivo permette di realizzare scatti di qualità con dettagli nitidi e con colori sempre perfetti proprio come ci si attenderebbe dai telefoni di fascia alta. Il confronto con lo Xiaomi Mi6 permette di valutare gli ottimi risultati raggiunti da Ulefone soprattutto considerando che il Gemini Pro costa 150$ in meno rispetto allo Xiaomi. Oltretutto l'azienda ha già dichiarato come siano in lavorazione miglioramenti per il futuro proprio dal punto di vista multimediale con la volontà di raggiungere migliori risultati in termini di esposizione che verranno aggiunti con aggiornamenti successivi.

Le caratteristiche tecniche del nuovo Ulefone Gemini Pro sono quelle possiede un display da 5.5 pollici Full HD, processore MediaTek Helio X27 Deca-Core con clock fino a 2.6 GHz, 4GB di RAM ed una memoria interna da 64GB che potrà essere comunque espansa con MicroSD. Presente una batteria da 3.680 mAh che assieme ad Android 7.1.1 Nougat permetterà sicuramente di ottenere delle ottime autonomie.

Il nuovo Ulefone Gemini Pro può essere preordinato direttamente a questa pagina ad un prezzo di 249,99$ grazie all'aggiunta di un coupon (UGPro) da applicare in fase di acquisto che permetterà anche di ottenere un bundle di accessori gratuitamente del valore di circa 40$.