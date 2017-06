Ulefone Gemini Pro: lo smartphone con processore Deca-Core in promozione su Aliexpress

Ulefone Gemini Pro è il nuovo top di gamma dell'azienda cinese che si propone agli occhi degli utenti con un design fortemente ricercato, materiali di pregio come l'alluminio e soprattutto tanta potenza a bordo con il processore MediaTek Helio X27 che altro non è che un Deca-Core con clock fino a 2.6GHz. Uno smartphone che l'azienda cinese ha presentato poco tempo fa e che ora viene proposto agli utenti ad un prezzo davvero incredibile e solo per un periodo limitato. Il nuovo Gemini Pro, infatti, potrà essere acquistato su Aliexpress al prezzo di 218,37€ solo fino a martedì prossimo oltretutto con la possibilità di ricevere con lo smartphone accessori per oltre 35€.

Il nuovo Ulefone Gemini Pro è un concentrato di tecnologia non solo per i materiali che sono stati utilizzati per la realizzazione del corpo, completamente in alluminio con lavorazione CNC, ma anche e soprattutto per permettere agli utenti di ottenere un dispositivo performante in ogni situazione, anche in quelle più estreme. Per questo il device vede la presenza di un display da 5.5 pollici Full HD con pannello Sharp, il suddetto processore MediaTek Helio X27, quindi 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile con la classica MicroSD fino a 256GB. A livello multimediale presente una fotocamera a doppio sensore da 13MP (Sony IMX258) per un'esperienza fotografica decisamente superiore grazie anche al Flash LED a doppio tono. Per quanto riguarda la batteria invece Ulefone Gemini Pro dispone di una 3.680 mAh che grazie alla presenza di Android 7.1.1 Nougat di certo permetterà di ottenere autonomie decisamente importanti.

Ricordiamo che il nuovo Ulefone Gemini Pro è già disponibile all'acquisto e, come detto, per tutti coloro che volessero acquistarlo è possibile usufruire di una promozione fino al prossimo martedì 27 giugno grazie alla quale il prezzo dello smartphone si abbassa addirittura a soli 218,37€ con oltre 35€ di accessori in regalo direttamente da questa pagina.