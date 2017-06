Ulefone Gemini Pro: la batteria che permette fino a 4 ore di riproduzione video continuativa

Il nuovo Ulefone Gemini Pro torna a far parlare di sé e lo fa questa volta per quanto riguarda la batteria e l'autonomia che lo smartphone è in grado di realizzare. Sappiamo come il device sia stato progettato per ospitare al proprio interno una batteria da ben 3.680 mAh e che questo amperaggio grazie anche alla presenza di Android 7.1.1 Nougat permetta, secondo le stime dell'azienda, delle autonomie importanti. La conferma giunge oggi dalla pubblicazione di un video di Ulefone in cui viene mostrato l'effetto di vari contenuti multimediali replicati sul display del nuovo Gemini Pro.

In questo caso il test è stato effettuato con la riproduzione di una serie di contenuti multimediali fortemente energivori e dunque capaci di capire quanto effettivamente possa durare la batteria. Sullo smartphone di Ulefone sono stati riprodotti per un'ora video online, quindi è stata riprodotta per un'altra ora della musica in streaming. Per 30 minuti è stata effettuata una video chiamata con Wechat, la registrazione di un video in Full HD per altri 30 minuti ed infine lo smartphone è stato stressato con vari giochi per un'altra ora. Tutto questo non ha comunque esaurito il nuovo Ulefone Gemini Pro che a distanza di 4 ore dall'inizio del test ha mantenuto comunque un 34% di carica residua sintomo dell'ottimizzazione generale del sistema ma anche del suo processore che ricordiamo essere il potente MediaTek Helio X27 un Deca-Core con velocità di clock pari a 2.6GHz.

Ulefone Gemini Pro possiede poi un display da 5.5 pollici in risoluzione Full HD caratterizzato da una finitura 2.5D che rende particolarmente attraente ed elegante lo smartphone. Oltre a questo presenti 4GB di RAM ed uno storage interno da 64 GB che potranno comunque essere espansi con l'aggiunta della MicroSD. A livello multimediale presente un doppio sensore al posteriore da 13MP che permetterà di realizzare scatti di qualità con la caratteristica di scattare anche in monocromatico nativamente.

Il nuovo Ulefone Gemini Pro viene venduto ad un prezzo di lancio davvero incredibile di soli 266.99€ direttamente a questa pagina. Da non dimenticare che con lo smartphone verranno aggiunti alcuni accessori in regalo dal valore di oltre 40$.